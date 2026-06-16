La hincha brasileña Adriana Lima llama la atención en las gradas.

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Orgullosa de sus raíces, la modelo brasileña Adriana Lima no dudó en apoyar a Brasil en el Mundial de 2026. Acudió al estadio para animar a la Seleção, y su look de aficionada no pasó desapercibido en las gradas.

Un look de abanico elegantemente actualizado

Para la ocasión, Adriana Lima optó por un atuendo sencillo. Lució la icónica camiseta amarilla de la selección brasileña, que combinó ingeniosamente con una chaqueta vaquera y jeans, creando un moderno look "totalmente denim". Una forma ingeniosa de transformar un atuendo clásico de aficionada en un look a la última moda, demostrando que es posible apoyar a tu equipo con estilo.

El cabello peinado hacia atrás, un detalle distintivo.

Para su peinado, Adriana Lima optó por una melena lisa y pulida. Este detalle, que se ha convertido en una de las principales tendencias de las últimas temporadas, aporta un toque sofisticado y moderno al conjunto, contrastando con el estilo informal de la camiseta y el denim. Combinado con un maquillaje natural, le confiere una elegancia refinada, fiel a su imagen de modelo.

Un seguidor apasionado

Más allá de su estilo, fue el entusiasmo de Adriana Lima lo que realmente cautivó a todos. Visiblemente emocionada, compartió su alegría, calificándolo de "oportunidad única". Originaria de Brasil, nunca ha ocultado su apego a su país, al que representa con orgullo a nivel internacional. Su presencia en las gradas, apoyando a la Seleção durante esta competición celebrada en Estados Unidos, ilustra a la perfección este orgullo nacional.

Una modelo de renombre internacional

Descubierta hace más de veinte años, Adriana Lima se ha consolidado como una de las modelos más famosas de su generación. Habitual en las pasarelas y en campañas internacionales, es una embajadora natural de la elegancia brasileña, incluso en las gradas de un estadio.

Con este look digno de admiración, Adriana Lima demuestra que la elegancia y la pasión por el fútbol pueden ir de la mano. Entre la camiseta de la selección, el denim y el peinado impecable, logró captar todas las miradas mientras mostraba su apoyo a Brasil. Una aparición que, como era de esperar, no pasó desapercibida.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Con un vestido de satén blanco, esta modelo británica opta por la elegancia minimalista.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Con un vestido de satén blanco, esta modelo británica opta por la elegancia minimalista.

En lo que a elegancia discreta se refiere, Rosie Huntington-Whiteley es la personificación del estilo. La modelo y...

Con unos vaqueros de tiro bajo, Kylie Jenner revive una tendencia icónica de los años 2000.

Kylie Jenner tiene un don para revivir tendencias. La empresaria estadounidense compartió una serie de fotos con una...

Selena Gomez comparte fotos con su esposo que provocan reacciones

La cantante y compositora estadounidense Selena Gomez está disfrutando al máximo. Compartió una tierna serie de fotos en...

Shay Mitchell revive la tendencia de los vestidos brillantes en una versión monocromática.

La actriz, modelo y productora canadiense Shay Mitchell tiene un don para revivir tendencias. Recientemente compartió en Instagram...

Con un vestido drapeado, Kim Kardashian acapara todas las miradas en Mónaco.

Kim Kardashian nunca pasa desapercibida, y su reciente viaje a Mónaco no fue la excepción. En el Gran...

Vestida con ropa de playa, Elizabeth Hurley celebra su 61 cumpleaños con un mensaje lleno de optimismo.

Elizabeth Hurley celebró recientemente su 61 cumpleaños con una sonrisa. La actriz y modelo británica conmemoró su cumpleaños...