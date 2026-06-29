La pareja de un jugador portugués y su hermana gemela están acaparando toda la atención en las gradas.

Julia P.
BBC & marimeniz / TikTok

Durante un partido de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dos aficionadas se vieron inesperadamente en el centro de atención. Grabadas en las gradas, estas hermanas gemelas se hicieron virales rápidamente en las redes sociales. Y con razón: una de ellas, Matilde Neiva, es nada menos que la pareja del jugador portugués Francisco Conceição.

Dos hermanas gemelas que están causando sensación

La escena tuvo lugar durante el último partido de la fase de grupos de Portugal contra Colombia. Sentadas en la grada, vistiendo la camiseta de la selección portuguesa, las hermanas gemelas fueron captadas por las cámaras. Su asombroso parecido, así como sus reacciones sumamente expresivas —sobre todo ante una ocasión de gol desperdiciada por Portugal— no pasaron desapercibidas en internet. En las redes sociales, muchos se preguntaron por la identidad de estas dos aficionadas, inundando las plataformas con mensajes de admiración.

@marimeniz Las hermanas gemelas portuguesas María Neiva y Matilde Neiva rápidamente se convirtieron en trending topic en las redes sociales luego de que sus reacciones durante el partido del Mundial entre Portugal y Colombia se volvieran virales. #portugal🇵🇹 #twins #portugalfans #cristiano #worldcup ♬ SILVESTRE - Billiebillie

Compañero de Francisco Conceição

El misterio no tardó en resolverse. Una de las gemelas, Matilde Neiva, es, en efecto, la pareja de Francisco Conceição, extremo de la selección portuguesa. La pareja, muy discreta con su vida privada, estaría junta desde 2023. El jugador, hijo del entrenador Sérgio Conceição, se unió a la Juventus la temporada pasada. Su hermana gemela, María, lo acompañaba esa noche.

Un fenómeno específico de la competencia

Esta secuencia ilustra, una vez más, un fenómeno ya consolidado: durante las grandes competiciones, la atención ya no se limita al terreno de juego. Las parejas de los jugadores, las celebridades o los aficionados comunes se convierten, durante la grabación de una reacción, en figuras seguidas y comentadas. La Copa Mundial de la FIFA 2026™, vista por miles de millones de espectadores, ofrece una plataforma ideal para estos momentos espontáneos, que representan un gran atractivo para las redes sociales.

En apenas unos segundos en pantalla, Matilde Neiva y su hermana gemela dejaron huella imborrable, demostrando que el ambiente en las gradas también forma parte del espectáculo. Entre su apoyo a la selección portuguesa y el fuerte vínculo que las une como hermanas, protagonizaron, sin proponérselo, una de las imágenes más compartidas de la noche.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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