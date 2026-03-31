Adiós al corte pixie rubio: la actriz Brie Larson cambia de look con un nuevo corte de pelo.

Léa Michel
@brielarson / Instagram

La actriz, directora y cantante estadounidense Brie Larson estrenó recientemente un nuevo look que no pasó desapercibido. Tras lucir un corte pixie rubio muy corto durante más de un año, ahora aparece con una larga melena oscura, lo que supone una importante evolución en su estilo.

Una impactante transformación capilar en la alfombra roja.

Brie Larson estrenó su nuevo peinado en el estreno en Kioto de "La película de Super Mario Galaxy" el 28 de marzo de 2026. Para la ocasión, lució una larga melena con suaves ondas inspiradas en el Hollywood clásico. Su peinado complementaba un vestido turquesa de inspiración retro con hombros estructurados y un corpiño cruzado.

Una nueva interpretación de su estilo

Al día siguiente, Brie Larson confirmó su nuevo peinado en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, celebrado en el circuito de Suzuka. En esta ocasión, lució su larga melena lisa con la raya ligeramente ladeada. Optó por un atuendo más informal, compuesto por una chaqueta de cuero negra y una camiseta estampada, creando un contraste con su look del día anterior.

Esta transformación capilar marca un punto de inflexión en comparación con sus elecciones recientes. Desde 2024, Brie Larson había lucido varias versiones de cortes de pelo muy cortos, en particular un corte rapado para un papel en el teatro londinense, antes de pasar a un pixie castaño y, meses después, a una versión rubia platino.

La evolución de un sello distintivo de belleza

Las transformaciones capilares de Brie Larson ilustran cómo algunas celebridades exploran diferentes estilos según sus proyectos profesionales y deseos personales. El cambio de un corte muy corto a una melena larga y oscura también puede reflejar un deseo de renovación estética o artística.

Al lucir este nuevo peinado en dos eventos públicos consecutivos, Brie Larson confirma su predilección por las transformaciones capilares llamativas, que atraen regularmente el interés del público y de los medios especializados.

Con su larga melena oscura, Brie Larson ofrece una nueva interpretación de su estilo, oscilando entre la elegancia clásica y la modernidad. Esta transformación capilar subraya la capacidad de la actriz para reinventar su imagen sin renunciar a una visión creativa de la belleza.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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