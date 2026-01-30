Search here...

A sus 59 años, Halle Berry causa sensación con un look de terciopelo

Fabienne Ba.
Halle Berry iluminó recientemente el estreno en Londres de la película "Crime 101". La actriz, productora y modelo estadounidense apareció con un atuendo negro que combinaba terciopelo y detalles metálicos, realzando una silueta elegante y esbelta.

Un conjunto sencillo y luminoso para el primer

El 28 de enero de 2026, el Odeon Luxe Leicester Square de Londres acogió el estreno de la película "Crimen 101", protagonizada por el actor australiano Chris Hemsworth, el actor y productor estadounidense Mark Ruffalo y Halle Berry. Berry brilló especialmente en el evento con un atuendo que combinaba texturas y reflejos brillantes.

Lució un body negro de manga larga con escote estructurado, combinado con una falda larga negra adornada con brillantes adornos de The New Arrivals. La combinación de tejidos, en particular el terciopelo del top y los efectos metálicos de la falda, le añadió profundidad al conjunto. Fotografiada sola o junto a sus coprotagonistas, Halle Berry recibió una considerable atención mediática. Varios comentaristas destacaron la coherencia general de su estilo, que combinaba la comodidad visual con un toque moderno.

Peinado y maquillaje en un estilo coherente

Halle Berry optó por un peinado suave y ondulado, una combinación perfecta entre natural y elegante. Su maquillaje se mantuvo neutro, resaltando sutilmente su tez y ojos. Tacones negros y una manicura a juego completaron el look.

En el estreno de la película, Halle Berry presentó un look sofisticado, basado en líneas sencillas y materiales contrastantes. Un conjunto negro meticulosamente elaborado, que combina terciopelo, brillo y accesorios discretos, ejemplifica un estilo contemporáneo y refinado.

