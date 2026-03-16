¿Quién es Jessie Buckley, la actriz irlandesa que acaba de dejar su huella en los Premios Óscar de 2026?

La actriz irlandesa Jessie Buckley se consagró como una de las figuras más destacadas de los Premios Óscar 2026. Ganó el Óscar a la Mejor Actriz por su papel en "Hamnet", convirtiéndose en la primera mujer irlandesa en recibir este galardón en esta categoría. Relativamente desconocida para el gran público hace tan solo unos años, la actriz ha forjado una notable carrera que abarca películas independientes, series de televisión y teatro.

Una actriz que alcanzó la fama a través del teatro y la televisión.

Jessie Buckley nació en diciembre de 1989 en Killarney, condado de Kerry, Irlanda. Actriz y cantante, saltó a la fama a temprana edad tras participar en el concurso de talentos británico "I'd Do Anything" en 2008, donde fue finalista. Tras esta primera exposición mediática, se formó en la Real Academia de Arte Dramático (RADA) de Londres, una de las escuelas de arte dramático más prestigiosas del Reino Unido.

Su carrera se fue consolidando gradualmente en la televisión. Participó en el drama histórico "Guerra y paz" (2016) y en la serie "Taboo" (2017). Posteriormente, alcanzó reconocimiento internacional gracias a proyectos destacados como la miniserie "Chernobyl" (2019) y la serie "Fargo". Paralelamente, desarrolló una carrera en el teatro, donde ganó un premio Laurence Olivier por su interpretación de Sally Bowles en el musical "Cabaret".

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Papeles memorables en el cine

En el cine, Jessie Buckley llamó la atención por primera vez en 2017 con la película independiente "Beast", que marcó su debut como protagonista. Posteriormente, alcanzó mayor reconocimiento con el musical "Wild Rose" (2018), en el que interpretó a una cantante de country escocesa que sueña con el éxito. Esta actuación le valió una nominación al BAFTA a la Mejor Actriz. En 2021, su papel en "The Lost Daughter" le granjeó una nominación al Óscar a la Mejor Actriz de Reparto, confirmando su lugar entre las actrices más prometedoras de su generación.

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Un papel fundamental en "Hamnet"

El gran éxito llegó en 2026 con la película "Hamnet", dirigida por Chloé Zhao y adaptada de la novela de Maggie O'Farrell. En este drama histórico, Jessie Buckley interpreta a Agnes Shakespeare, la esposa del dramaturgo William Shakespeare. La película explora el dolor de la pareja tras la muerte de su hijo Hamnet, un suceso que se cree inspiró la creación de la tragedia Hamlet.

La interpretación de Jessie Buckley, elogiada por su intensidad emocional, le valió numerosos galardones durante la temporada de premios, incluyendo Globos de Oro, BAFTA y Critics' Choice Awards, antes de su triunfo en los Óscar. En la ceremonia de los Premios de la Academia de 2026 en Los Ángeles, finalmente ganó el Óscar a la Mejor Actriz, haciendo historia como la primera mujer irlandesa en lograr esta distinción en esta categoría.

Una carrera en ascenso

Jessie Buckley se ha consolidado como una de las actrices más respetadas del cine internacional. Su trayectoria, marcada por una diversidad de papeles en cine independiente, televisión y teatro, refleja una carrera forjada con altos estándares de calidad. Tras el éxito de "Hamnet", se espera que continúe participando en importantes proyectos cinematográficos, confirmando así su estatus como una actriz esencial de su generación.

Con este Oscar, Jessie Buckley alcanza un hito decisivo en una carrera ya aclamada por la crítica. En pocos años, la actriz irlandesa se ha consolidado gracias a interpretaciones intensas y elecciones artísticas. Su triunfo por "Hamnet" no solo supone una consagración personal, sino también el reconocimiento de un talento que se ha confirmado con cada uno de sus proyectos.