Embarazada en la alfombra roja, esta actriz deslumbra con un vestido color esmeralda.

Embarazada de su segundo hijo, Wunmi Mosaku deslumbró en la alfombra roja de los Premios Óscar 2026 con un vestido color esmeralda que resaltaba tanto su estilo como su incipiente barriga.

Una aparición destacada en los Oscar.

Nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel en "Sinners", la actriz deslumbró en la alfombra roja con un largo vestido verde esmeralda, completamente cubierto de destellos brillantes. El corte fluido y estructurado realzaba su figura sin ocultarla, mostrando su embarazo a la vez que mantenía un aire sofisticado y de alta costura. Los críticos elogiaron su presencia poderosa, radiante y serena, perfectamente acorde con la importancia de la velada.

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Un hilo conductor: los tonos joya.

Durante la temporada de premios, Wunmi Mosaku optó por una paleta de colores inspirada en las joyas —amarillos intensos, verdes vibrantes y tonos saturados— como hilo conductor de su estilo. Este vestido esmeralda es su máxima expresión, ideal para la ceremonia más esperada del año. La riqueza y la vitalidad de su elección de colores realzan su tez y refuerzan la imagen de seguridad y alegría que proyecta en sus apariciones públicas.

Cuando el embarazo rima con poder

En la alfombra roja, Wunmi Mosaku se presentó no solo como una actriz nominada al Oscar, sino también como una futura madre que abraza plenamente su lugar en Hollywood. Su atuendo, lejos de intentar ocultar su embarazo, lo convirtió en un elemento central de su imagen: una mujer en la cima de su éxito profesional, que avanza sin tener que elegir entre su carrera y la maternidad.

En resumen, este deslumbrante vestido verde esmeralda parecía casi profético, como un guiño a la posibilidad de llevarse a casa el premio a Mejor Actriz de Reparto. Gane o no, Wunmi Mosaku habrá dejado su huella en la ceremonia de 2026 con un look que combinó elegancia, maternidad y absoluta confianza en la alfombra roja.