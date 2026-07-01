A sus 80 años, Helen Mirren sorprende con un nuevo peinado asimétrico.

La actriz británica y estadounidense Helen Mirren causó sensación en Taormina, Italia, al lucir un corte asimétrico, un cambio radical respecto a su característico corte bob.

Una aparición destacada en el Festival de Cine de Taormina.

Fue en Italia, en la isla de Sicilia, donde Helen Mirren sorprendió con su último look. La actriz ganadora del Óscar asistió al 72º Festival de Cine de Taormina, uno de los eventos cinematográficos más antiguos y prestigiosos de Europa. En la alfombra roja, captó de inmediato la atención de los fotógrafos, no solo por su atuendo, sino sobre todo por su espectacular cambio de look. Esta aparición se mantiene fiel a sus anteriores y memorables apariciones en las alfombras rojas más prestigiosas de Europa.

Un corte asimétrico, diferente a su característico bob.

Helen Mirren, conocida durante años por su característico corte bob a la altura de los hombros, ha optado por una transformación radical: ahora luce un corte muy corto, a la altura de la nuca, con un estilo asimétrico y decididamente moderno. Lejos de ser una evolución sutil, Helen Mirren ha elegido un cambio radical, rompiendo con el corte que había sido su sello distintivo durante años. Prueba, por si hiciera falta, de que a los 80 años la experimentación sigue más viva que nunca.

Su cabello plateado se veía completamente

Helen Mirren no solo ha cambiado el estilo de su peinado, sino que también sigue luciendo con orgullo sus canas naturales. Este cabello gris, que se ha convertido en uno de sus rasgos más característicos, ahora se combina con un corte más corto y estructurado, realzando su impacto visual. Este énfasis en las canas naturales forma parte de una actitud más abierta hacia la aceptación del envejecimiento, que Helen Mirren ha defendido públicamente durante años. Esta coherencia entre sus palabras y su imagen la convierte en una figura inspiradora para muchas mujeres.

Un vestido color coral para la alfombra roja

Para complementar su nuevo peinado, Helen Mirren lució un vestido midi plisado con escote en V en un vibrante tono coral que realzaba su tez y su nuevo corte de pelo. Un cinturón adornado acentuaba su cintura, añadiendo un toque de alta costura al conjunto. El vestido, sofisticado y luminoso a la vez, ejemplifica a la perfección el estilo impecable que la actriz ha cultivado durante décadas en la alfombra roja. Una silueta elegante que fusiona modernidad y refinamiento.

Accesorios a juego

Para completar su look, Helen Mirren optó por accesorios cuidadosamente coordinados. Llevaba sandalias de tacón metalizadas, un bolso de mano estructurado dorado y un conjunto de diamantes particularmente refinado: un delicado collar con colgante y unos largos pendientes colgantes adornados con piedras preciosas. Esta superposición controlada captaba la luz sin competir con el tono coral del vestido. En cuanto a su maquillaje, hacía eco del color de su atuendo, con un labial rojo amapola y un rubor que complementaban la armonía general de su look.

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"Tener 80 años es fabuloso."

Este nuevo peinado forma parte de una filosofía personal que Helen Mirren ha defendido abiertamente durante varios años: una relación pacífica y alegre con el envejecimiento. «Siempre digo que o mueres joven o envejeces. No hay término medio. Y nunca quise morir joven. ¡Tengo demasiada curiosidad por la vida; quiero ver qué sucede después!», confesó la actriz en una entrevista concedida en octubre de 2025.

Más adelante en la misma entrevista, Helen Mirren profundizó en su visión del envejecimiento con su característica franqueza. «Al diablo con las convenciones, estoy viva, trabajo, puedo tomar una copa de vino, puedo maquillarme, puedo escuchar música, puedo contemplar una hermosa puesta de sol, puedo ir al teatro, puedo ver una película, puedo darme un atracón de series en Netflix y puedo vivir mi vida. Es algo maravilloso», declaró la actriz . Son palabras libres e inspiradoras, un marcado contraste en una industria donde la presión sobre la apariencia de las mujeres sigue siendo considerable.

Con su corte de pelo corto y asimétrico, su atuendo gris plateado y su vibrante vestido coral, Helen Mirren causó sensación en el Festival de Cine de Taormina. Demostró una vez más que es posible sorprender, evolucionar y explorar nuevas tendencias estilísticas sin renunciar a la propia identidad.