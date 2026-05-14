Jennifer Lopez combina un vestido rojo y detalles vintage en un look impactante.

La actriz, cantante, productora y empresaria estadounidense Jennifer Lopez tiene una forma única de reinventar sus clásicos. En la alfombra roja del homenaje al comediante, actor, guionista y productor estadounidense Kevin Hart en Inglewood, lució recientemente un atuendo rojo inspirado en el estilo Y2K que recordó a todos por qué ha sido un ícono de la moda durante más de veinte años.

Un vestido rojo con un escote pronunciado.

Para este evento de Netflix, Jennifer Lopez lució un vestido rojo ajustado con escote halter pronunciado, fruncido en el bajo y una abertura central que llegaba hasta el muslo. Al darle la vuelta al vestido, se apreciaba una ligera asimetría en su longitud. Este diseño evoca directamente los looks rojos de J.Lo de la década de 2000, con un toque contemporáneo.

Jennifer Lopez no asistió al homenaje a Kevin Hart como espectadora; formaba parte del cartel de la noche, en un festival de Netflix donde también es una de las estrellas musicales del año, gracias a su aparición sorpresa en Coachella. Su presencia en la alfombra roja confirma una cosa: su capacidad para lucir un vestido rojo igual de impactante a los 55 que a los 30, y hacerlo con una precisión estilística que dista mucho de ser nostálgica.

Accesorios vintage

Lo que más llamó la atención de los accesorios fue su atrevida estética Y2K. Desde gafas de sol de aviador con lentes de bronce rosado y finas monturas doradas, hasta una llamativa pulsera de cadena dorada, un brazalete dorado brillante y un pequeño bolso acolchado de piel roja con asa circular rodeada por una cadena dorada, cada pieza parecía sacada directamente de una sesión de fotos de principios de los 2000. Unos zapatos de tacón nude de punta rompían con la monotonía del rojo.

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Un alisado suave que rompe con los rizos habituales.

Jennifer Lopez también sorprendió a todos con su look de belleza, dejando de lado sus característicos rizos voluminosos para lucir un peinado liso y sedoso con raya al medio y mechones que enmarcaban su rostro. Pendientes rectangulares de oro fundido, sombra de ojos color oro rosa, labios rosados brillantes combinados con delineador marrón y pómulos esculpidos completaron un maquillaje que fusionaba un bronceado hollywoodiense con un toque de sofisticación de 2026.

El día después del Día de la Madre

Esta aparición en la alfombra roja tuvo lugar un día después del Día de la Madre (10 de mayo en Estados Unidos), que Jennifer Lopez celebró discretamente. En un video de Instagram, la madre de los mellizos Emme y Max, de 18 años, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, posó con un pastel de chocolate casero decorado con una "porción para mamá" personalizada en glaseado de colores. Guiñando un ojo a la cámara, preguntó a sus seguidores si debía "comerse la porción de mamá" antes de simular darle un mordisco al pastel. Un momento familiar entrañable, seguido de una impecable aparición en la alfombra roja, todo en menos de 24 horas.

Un vestido rojo, gafas de sol de aviador doradas y un bolso acolchado: Jennifer Lopez ha reactivado así su ADN de principios de los 2000 con la seguridad de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo.