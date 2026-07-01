Radiante en Italia, Karol G causó sensación con un vestido floral.

La cantante colombiana Karol G compartió en Instagram una serie de fotos tomadas en Italia, en las que luce un romántico vestido floral. Cautivó a sus seguidores y la publicación ya ha superado los 1,4 millones de "me gusta".
Un vestido romántico de flores
Para la ocasión, Karol G lució un vestido largo blanco estampado con tirantes finos y bajo con volantes. Una prenda ligera y veraniega con un aire decididamente romántico, perfecta para la temporada. Lejos de los espectaculares atuendos escénicos por los que es conocida, Karol G optó aquí por una elegancia suave y natural que realza su belleza.
Un entorno italiano sublime
El entorno sin duda influyó. En el pie de foto, Karol G escribió "Italia, sei bellissima" ("Italia, eres bellísima"), confirmando su amor por el país. Entre la luz dorada, los paisajes y la atmósfera romántica tan característica de Italia, su vestido floral se mimetizaba a la perfección con el entorno, dando como resultado una serie de fotografías tan radiantes como elegantes.
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Los fans están encantados.
Como era de esperar, la publicación desató una avalancha de halagos. En los comentarios, los internautas inundaron la sección con mensajes de admiración. "Italia y Karol G son la perfección", "Eres la mujer más bella y radiante del mundo", escribieron algunos, mientras que otros elogiaron su autenticidad.
Con este vestido floral y su escapada a Italia, Karol G luce un estilo fresco y romántico. Entre su elegancia natural y el entorno de ensueño, demuestra una vez más que sabe combinar estilo y autenticidad. Sin duda, esto encantará a sus fans.