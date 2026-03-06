A sus 67 años, Jamie Lee Curtis llama la atención con un elegante vestido negro.

Anaëlle G.
Jamie Lee Curtis demostró una vez más su maestría en la alfombra roja con un sencillo pero favorecedor vestido negro. Para el estreno en Nueva York de la serie "Scarpetta", la actriz, productora y directora estadounidense lució un atuendo moderno y contundente que cautivó a las cámaras de inmediato.

Un vestido negro tan sencillo como favorecedor

Para la noche, Jamie Lee Curtis lució un vestido negro ceñido al cuerpo que realzaba su porte y seguridad. El fruncido en las caderas realzaba su silueta, mientras que la falda larga de corte sirena, con una sutil cola, le aportaba un toque de sofisticación clásica. Con sus mangas largas, el vestido lograba el equilibrio perfecto entre el glamour hollywoodense y la elegancia atemporal.

Accesorios elegidos para afirmar su carisma

Con una confianza inquebrantable, Jamie Lee Curtis complementó su atuendo con un llamativo collar con colgante, pendientes, gafas de sol y un pequeño bolero negro sobre los hombros. En Instagram, se autodenominó con humor "la jefa a cargo" antes de salir para el estreno, un guiño a su carácter franco y a su aceptación sin complejos de su edad y estilo. En la alfombra roja, del brazo de su coprotagonista, la actriz australiana-estadounidense Nicole Kidman, irradiaba una camaradería y una presencia que rivalizaban con las de las generaciones más jóvenes.

Una estrella que redefine la elegancia a los 67 años

En "Scarpetta", disponible en Amazon Prime Video, Nicole Kidman interpreta a la médico forense Kay Scarpetta, mientras que Jamie Lee Curtis interpreta a su hermana, Dorothy Farinelli. Esa noche, en el estreno de la serie en Nueva York, fue Jamie quien recordó a todos que la madurez puede ser sinónimo de audacia. A sus 67 años, demuestra que el negro, lejos de ser aburrido, se convierte en una declaración de estilo cuando complementa a la perfección la figura.

Con este escultural vestido negro y su actitud segura, Jamie Lee Curtis vuelve a desafiar los estereotipos de la edad en la alfombra roja. Combinando humor, seguridad y elegancia discreta, la actriz demuestra que a sus 67 años, aún se puede lucir uno de los looks más impactantes de la temporada con un vestido negro ajustado.

