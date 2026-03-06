"Magnífica": Nicole Kidman se atreve a lucir una falda espectacular en la alfombra roja

Léa Michel
Nicole Kidman iluminó el estreno de "Scarpetta" en Nueva York con un look ultra chic completamente negro. La actriz australiana cautivó a todos, demostrando una vez más su dominio absoluto de la alfombra roja.

Un sofisticado traje negro

Para el evento en Regal Union Square, Nicole Kidman lució un blazer negro cruzado extragrande con botones dorados, combinado con una falda negra adornada con delicados detalles de plumas. Esta espectacular falda, ligera y texturizada, le dio un toque vaporoso al estilo masculino del blazer. Unos anillos de plata completaron el conjunto con elegancia.

Cabello ondulado y un brillo natural.

Su cabello rubio, suelto y ondulado, enmarcaba un rostro luminoso, mientras que un maquillaje sutil realzaba su luminosidad natural. Nicole Kidman derrochaba confianza y un encanto hollywoodense natural, posando con la actriz, productora y directora estadounidense Jamie Lee Curtis, su coprotagonista en "Scarpetta", donde interpreta a la brillante patóloga forense Kay Scarpetta.

"Magnífico": los fans están asombrados

Las reacciones en redes sociales no paran: "Magnífica Nicole, siempre con tanta clase" o "Esta falda es espectacular, te ves perfecta". Los fans elogian su audacia y su capacidad para combinar con naturalidad sastrería y feminidad.

Scarpetta: un thriller que promete ser explosivo

La serie de Amazon Prime Video, disponible a partir del 11 de marzo, presenta a Nicole Kidman resolviendo crímenes de alta tecnología junto a Jamie Lee Curtis (su hermana Dorothy) y Ariana DeBose. Durante el estreno, Nicole habló con cariño de sus hijas: « Ya me dirán quiénes son».

Con su falda de plumas y su blazer oversize, Nicole Kidman creó un impresionante look completamente negro. A sus 58 años, redefinió la elegancia de la alfombra roja, demostrando que el verdadero estilo trasciende la edad, por si alguien aún lo dudaba.

