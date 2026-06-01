En Saint-Tropez, la modelo Bella Hadid está volviendo a poner de moda el crochet.

Julia P.
@bellahadid / Instagram

El crochet se perfila como una de las tendencias imprescindibles del verano de 2026. En Saint-Tropez, la modelo estadounidense Bella Hadid nos ofrece un nuevo ejemplo: durante un día a bordo de un yate, optó por un conjunto playero de crochet rosa que reaviva el interés por esta técnica artesanal.

El crochet, la tendencia clave del verano.

La pieza central de este día en Saint-Tropez fue un bikini rosa de ganchillo, cuyos detalles revelan una auténtica maestría artesanal. De cerca, el tejido muestra un sutil patrón en zigzag en la cinturilla, mientras que pequeños lazos blancos de ganchillo adornan la parte superior.

Los detalles florales blancos completan este look, manteniéndose fiel a una estética romántica muy de moda. Para perfeccionar el conjunto, Bella Hadid combinó una camisa de cuello oversize con unas gafas de sol negras estilizadas: una forma de incorporar la ropa de playa al día a día.

Un guardarropa de playa de diseñador

A lo largo de sus publicaciones, Bella Hadid ha mostrado otros atuendos. Entre ellos, un mono de cuello alto de Emilio Pucci, adornado con un estampado geométrico en tonos rojos, naranjas y marrones, con un bajo con volantes. También luce un mono azul acero de Miyake Design Studio y un conjunto blanco con volantes de Some Bodee. En cuanto a los accesorios, la modelo estadounidense se mantuvo fiel a su predilección por las joyas de oro, complementadas con un anillo de diamantes rosas de Shay.

Un interludio tropeziano

Estas imágenes corresponden a una estancia en la Riviera Francesa, donde Bella Hadid disfruta del sol a bordo de un yate con sus seres queridos, entre ellos su hermano Anwar y su madre Yolanda Hadid. Café helado en mano, baños matutinos, momentos de relax con amigos: la modelo compartió unas vacaciones de verano tranquilas, poco después de su aparición en el Festival de Cine de Cannes, donde ya había causado sensación con sus elecciones de moda.

Con esta colección de verano, Bella Hadid confirma el gran regreso del crochet, una técnica que durante mucho tiempo se limitó a la artesanía y que ahora ha sido recuperada por la moda contemporánea. Entre intrincados tejidos, delicados nudos y una vibrante paleta de colores, ha creado una serie de looks que sin duda inspirarán muchos atuendos playeros este verano.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
Article précédent
Simone Ashley luce radiante con un atuendo playero a la moda.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Simone Ashley luce radiante con un atuendo playero a la moda.

En Instagram, la actriz británica de ascendencia india Simone Ashley compartió una serie de fotos bajo el sol...

La actriz Rachel Sennott rompe el silencio sobre las presiones relacionadas con el acné.

Al principio de su carrera cinematográfica, la actriz, comediante y guionista estadounidense Rachel Sennott se enfrentó a comentarios...

Las sobrinas gemelas de la princesa Diana muestran su estrecho vínculo en las redes sociales.

Inseparables desde la infancia, las gemelas Lady Amelia y Lady Eliza Spencer nunca pierden la oportunidad de demostrarlo....

Con un look monocromático, la modelo Irina Shayk luce una silueta esculpida.

La modelo rusa Irina Shayk ha vuelto a conquistar Instagram. Con un llamativo look monocromático, optó por un...

"Una belleza brasileña": esta actriz causa sensación con un vestido escultural.

Invitada al desfile de Mondepars, la actriz brasileña Bruna Marquezine causó sensación. En São Paulo, optó por un...

A sus 45 años, Jessica Alba luce radiante con un look de encaje estructurado.

En Instagram, la actriz y empresaria estadounidense Jessica Alba compartió un look negro con encaje y detalles contrastantes....