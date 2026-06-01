En Saint-Tropez, la modelo Bella Hadid está volviendo a poner de moda el crochet.

El crochet se perfila como una de las tendencias imprescindibles del verano de 2026. En Saint-Tropez, la modelo estadounidense Bella Hadid nos ofrece un nuevo ejemplo: durante un día a bordo de un yate, optó por un conjunto playero de crochet rosa que reaviva el interés por esta técnica artesanal.

El crochet, la tendencia clave del verano.

La pieza central de este día en Saint-Tropez fue un bikini rosa de ganchillo, cuyos detalles revelan una auténtica maestría artesanal. De cerca, el tejido muestra un sutil patrón en zigzag en la cinturilla, mientras que pequeños lazos blancos de ganchillo adornan la parte superior.

Los detalles florales blancos completan este look, manteniéndose fiel a una estética romántica muy de moda. Para perfeccionar el conjunto, Bella Hadid combinó una camisa de cuello oversize con unas gafas de sol negras estilizadas: una forma de incorporar la ropa de playa al día a día.

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Un guardarropa de playa de diseñador

A lo largo de sus publicaciones, Bella Hadid ha mostrado otros atuendos. Entre ellos, un mono de cuello alto de Emilio Pucci, adornado con un estampado geométrico en tonos rojos, naranjas y marrones, con un bajo con volantes. También luce un mono azul acero de Miyake Design Studio y un conjunto blanco con volantes de Some Bodee. En cuanto a los accesorios, la modelo estadounidense se mantuvo fiel a su predilección por las joyas de oro, complementadas con un anillo de diamantes rosas de Shay.

Un interludio tropeziano

Estas imágenes corresponden a una estancia en la Riviera Francesa, donde Bella Hadid disfruta del sol a bordo de un yate con sus seres queridos, entre ellos su hermano Anwar y su madre Yolanda Hadid. Café helado en mano, baños matutinos, momentos de relax con amigos: la modelo compartió unas vacaciones de verano tranquilas, poco después de su aparición en el Festival de Cine de Cannes, donde ya había causado sensación con sus elecciones de moda.

Con esta colección de verano, Bella Hadid confirma el gran regreso del crochet, una técnica que durante mucho tiempo se limitó a la artesanía y que ahora ha sido recuperada por la moda contemporánea. Entre intrincados tejidos, delicados nudos y una vibrante paleta de colores, ha creado una serie de looks que sin duda inspirarán muchos atuendos playeros este verano.