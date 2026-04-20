La actriz Diane Kruger, de 49 años, causó sensación con un vestido digno de una obra de arte.

Hay atuendos que trascienden la moda y rozan el arte. Este es precisamente el efecto que produjo la actriz alemana Diane Kruger en el lanzamiento de la nueva colección de Tiffany & Co., con un vestido escultural que se viralizó de inmediato.

Un evento prestigioso en Nueva York.

El 16 de abril de 2026, Tiffany & Co. organizó una gala en la ciudad de Nueva York para celebrar el lanzamiento de su nueva colección de alta joyería, "Blue Book 2026: Hidden Garden". El evento tuvo lugar en el Park Avenue Armory de Manhattan y reunió a numerosas celebridades, cada una más elegante que la anterior.

Entre los invitados se encontraban la actriz estadounidense Amanda Seyfried, la actriz y productora británica Naomi Watts, la actriz y directora estadounidense Chase Sui Wonders y la cantautora estadounidense Teyana Taylor.

Un vestido como una pintura

Diane Kruger causó sensación con un vestido palabra de honor de Sabina Bilenko Couture de la colección Primavera 2026, cuyo bordado era sencillamente deslumbrante. El bordado no solo evocaba la naturaleza, sino que construía toda una escena. El pavo real, los motivos arquitectónicos y los delicados arabescos vegetales formaban un auténtico paisaje enjoyado, que reflejaba a la perfección el hilo conductor de la colección "Hidden Garden".

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Una paleta de colores en armonía con Tiffany

El corpiño semitransparente, de delicada estructura, estaba cubierto de perlas y bordados que evocaban pequeños tesoros submarinos. La falda, por su parte, completaba una silueta fluida y exquisita. La actriz Diane Kruger lució joyas de Tiffany & Co., reforzando la perfecta armonía entre el atuendo y la temática de la velada.

En resumen, Diane Kruger sabe cómo convertir una alfombra roja en un auténtico evento de moda, y esta noche no fue la excepción. La actriz alemana reafirma una vez más su estatus de icono de estilo, capaz de lucir una creación de alta costura con una elegancia natural y una personalidad innegable.