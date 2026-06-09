Kim Kardashian retoma un look de Kate Moss y causa sensación.

Kim Kardashian sigue siendo una figura clave en el mundo de la moda. La personalidad mediática y empresaria estadounidense asistió al Gran Premio de Mónaco de 2026 para apoyar al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Su atuendo —un vestido de Gucci con el logo de cristal— rápidamente generó un sinfín de comentarios, sobre todo porque hasta entonces solo otra mujer lo había lucido.

Un vestido de Gucci con logo de cristal

Para su aparición en Mónaco, Kim Kardashian optó por un vestido largo negro de Gucci. El vestido de manga larga y cuello alto presenta un llamativo contraste entre la parte delantera cubierta y la espalda profundamente descubierta que se extiende hasta el bajo. Esta asimetría transforma la silueta en una auténtica declaración de alta costura.

El detalle que hace que la pieza sea particularmente llamativa: un círculo bordado con el famoso logotipo "G" de la casa de moda italiana, completamente cubierto de cristales. Este distintivo se aprecia gracias a la espalda extremadamente escotada. Para su peinado, Kim Kardashian optó por un moño suelto y voluminoso que deja al descubierto su cuello y resalta la exquisita confección de la prenda. Eligió joyas discretas para sus orejas y escote —sin piezas ostentosas— permitiendo que el vestido fuera el protagonista absoluto.

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Kate Moss, la primera en lucir esta prenda en la pasarela

Lo que hace que esta aparición sea particularmente interesante es la historia del vestido. Kim Kardashian no es la primera en usarlo: Kate Moss lo lució en el desfile de Gucci Otoño/Invierno 2026 en el Palazzo Delle Scintille de Milán el 27 de febrero. En la pasarela, la supermodelo británica ofreció una de sus apariciones más deslumbrantes de los últimos años.

La reinterpretación de este look por parte de Kim Kardashian adquiere una dimensión completamente nueva. Es un sutil homenaje a una de las siluetas más icónicas de los últimos treinta años, una decisión que se inscribe en una tendencia más amplia de celebridades que revisitan prendas de pasarela usadas por supermodelos legendarias.

Presente para apoyar a Lewis Hamilton en Mónaco.

Más allá de su atuendo, el contexto también acaparó la atención de todos. Kim Kardashian se encontraba en Mónaco para apoyar a Lewis Hamilton, el piloto británico de Ferrari, quien terminó segundo en el Gran Premio, detrás de Kimi Antonelli (Mercedes). Durante la rueda de prensa posterior a la carrera, Hamilton habló públicamente sobre su relación por primera vez. "Es increíble tenerla esta semana y contar con su apoyo. Es maravilloso tener gente tan amable a tu alrededor, que te anima. Ella lo hace por mí todos los días", dijo.

Con este vestido de Gucci, que ya lució Kate Moss, Kim Kardashian hace una aparición que combina un homenaje a la historia reciente de la moda con una declaración personal. Esta demostración evidencia que es una de las figuras más estratégicas en la alfombra roja internacional.