A sus 35 años, Margot Robbie se atreve con un vestido con efecto "plástico"

En vísperas del esperado estreno de la película de Emerald Fennell, "Cumbres Borrascosas", Margot Robbie vuelve a ser noticia, esta vez en el mundo de la moda. La actriz y productora australiana apareció con un vestido translúcido de efecto "plástico", un guiño al universo futurista de Thierry Mugler. Este look, a medio camino entre la obra de arte y la fantasía de la alta costura, ya ha conquistado a los amantes de la moda.

Un look que combina elegancia y audacia artística.

El vestido en cuestión, diseñado por la diseñadora de vestuario ganadora del Óscar Jacqueline Durran, está inspirado en una fotografía de una chica pin-up de los años 50 envuelta en celofán, como si fuera un regalo. Margot Robbie luce un vestido, cuya cintura se acentúa con un amplio lazo rosa anudado, mientras que una falda voluminosa y vaporosa le da al conjunto un aire casi etéreo.

Jacqueline Durran también cita entre sus referencias un vestido de plástico translúcido de Thierry Mugler (primavera-verano 1996), símbolo de la feminidad escultural y vanguardista. ¿El objetivo? Convertir a Cathy, el personaje interpretado por Margot Robbie, en una «ofrenda»: un ser a la vez vulnerable y magnético, en el corazón de la pasión trágica que impulsa «Cumbres Borrascosas».

Nueva imagen de Margot Robbie en 'Cumbres Borrascosas' de Emerald Fennell. pic.twitter.com/HkTZ2KihzF — Actualizaciones de Cine (@FilmUpdates) 10 de enero de 2026

La visión de Emerald Fennell: el romanticismo gótico y la modernidad

Tras "Una joven prometedora" y "Saltburn", Emerald Fennell presenta una adaptación libre y surrealista de la novela de Emily Brontë. Lejos de recrear fielmente el siglo XIX, la directora prioriza un vestuario que transmita la emoción cruda de los personajes.

Margot Robbie interpreta a Cathy, mientras que Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) la acompaña en el papel de Heathcliff. La actriz declaró a la revista British Vogue que la película sería "una gran historia de amor visceral, como no hemos visto desde 'El diario de Noa' o 'El paciente inglés'". Con esta imagen, Margot Robbie encarna la filosofía de Emerald Fennell: provocar una reacción tanto emocional como estética.

Margot Robbie sigue consolidando su estatus como icono contemporáneo. Su vestido de efecto plástico, homenaje a Mugler y manifiesto de expresión artística, ya se ha consolidado como uno de los símbolos de la reinvención de «Cumbres Borrascosas». A caballo entre el sueño y la provocación, este look confirma que, en 2026, Margot Robbie sigue siendo la musa por excelencia de la moda y el cine independiente.