A sus 50 años, la actriz Ali Larter acapara todas las miradas con un vestido verde esmeralda.

La actriz, modelo y productora estadounidense Ali Larter protagonizó una de sus apariciones más impactantes en la alfombra roja. En el Festival de Televisión de Newport Beach de 2026, lució un vestido largo verde esmeralda cuyo corte asimétrico acaparó todas las miradas.

Un vestido color esmeralda

En la alfombra roja californiana, Ali Larter eligió un diseño de la colección Otoño/Invierno 2026 de Victoria Beckham, presentada unas semanas antes en la Semana de la Moda de París. Un vestido de noche de gasa verde esmeralda, cuyo intenso color hacía eco del de los ojos de la actriz, creando un efecto visual particularmente impactante bajo los flashes.

La prenda se basa en un meticuloso trabajo de alta costura: un delicado velo, un drapeado frontal colocado con maestría que recuerda a un quitón griego antiguo, y dos racimos de flores en relieve estratégicamente ubicados: uno a la altura del busto y el otro justo debajo de la cadera. Esta puesta en escena transforma la prenda en una auténtica escultura textil.

Corte asimétrico y drapeado de inspiración griega.

El detalle que hace que el vestido sea particularmente elegante es la larga abertura lateral en el bajo. Va desde el busto hasta la cadera, creando una marcada ruptura en la silueta y aportando dinamismo al conjunto. Un corte perfectamente ejecutado. En el bajo, el corte asimétrico deja entrever sutilmente las piernas de Ali Larter y estructura la silueta de abajo hacia arriba. El resultado es un vestido que se ajusta a la figura pero conserva toda la fluidez del tejido verde esmeralda.

Zapatos de tacón alto con efecto de "ilusión óptica" y joyas de oro.

Ali Larter optó por unos zapatos de tacón con tiras y detalles calados. Desde la alfombra roja, los zapatos parecían casi invisibles, dando a la actriz la impresión de flotar sobre el suelo. Un detalle técnico que no tardó en ser comentado en las redes sociales.

Para la joyería, sus estilistas eligieron piezas de marcas estadounidenses: pendientes de aro dorados y anillos apilados de oro y plata. Para el cabello, optó por un moño bajo y suelto con un aspecto casi desenfadado, obra de Owen Gould. Y para el maquillaje, Georgie Eisdell eligió un labial coral intenso y un color a juego en los ojos.

Ali Larter asiste al panel del elenco de "Landman" durante el Newport Beach TV FEST en el Lido Theater en Newport Beach. pic.twitter.com/AoAr5k7taO — More Culture Less Pop (@culturelesspop) 7 de junio de 2026

Triunfo absoluto para la serie "Landman".

La aparición de Ali Larter tuvo lugar en un contexto especial. Durante la ceremonia, la actriz se unió a sus compañeros de reparto de "Landman" —Billy Bob Thornton, Andy García y Michelle Randolph— en el escenario para recibir el premio al Mejor Elenco en una Serie Dramática. Este importante reconocimiento colectivo a la producción confirmó el éxito de crítica de la serie.

Con este vestido verde esmeralda, Ali Larter lució un estilo impecable. Demostró que la alfombra roja no tiene edad. Una aparición que sin duda la coloca entre sus mejores looks.

