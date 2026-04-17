"Nos encanta el look natural": Lizzo revive un atuendo playero vintage

Léa Michel
@lizzobeeating / Instagram

La cantante estadounidense Lizzo está causando sensación en Instagram con una sesión de fotos veraniega en la que luce con orgullo su figura y un estilo playero que fusiona lujo y nostalgia. Vestida con un bikini de Gucci con monograma, celebra el cuerpo "natural" y envía un mensaje claro a sus seguidores: el verano de 2026 será una temporada sin filtros ni complejos.

Un look vacacional, al más puro estilo Gucci.

Lizzo posa con un bikini de Gucci con el logo GG, una prenda playera que encaja a la perfección con el espíritu de las colecciones Lido de la firma, inspiradas en los clubes de playa italianos de los años 60 y 70. El tejido elástico y estructurado realza las formas a la vez que mantiene una línea elegante, fiel al estilo retro-chic que la marca cultiva en sus diseños playeros.

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"Vais a estar luciendo vuestras barrigas durante todo el verano."

En el pie de foto de su publicación, Lizzo escribió: "Todo el verano mostrando la barriga", una frase que se convirtió de inmediato en un eslogan veraniego que proclamaba con orgullo la aceptación del cuerpo. En pocas palabras, reivindicó su abdomen, sus curvas y su comodidad con este tipo de atuendo, sin vergüenza ni retoques, lo que conectó profundamente con sus fans, quienes están acostumbrados a su mensaje de liberación corporal.

Con esta foto, la cantante estadounidense Lizzo se suma a una tendencia más amplia: los cuerpos sin retoques están ganando protagonismo en las historias de playa, donde antes el "suavizado gráfico" era la norma. Al asociar una marca de lujo como Gucci con un mensaje de aceptación corporal, tiende un puente entre la moda y la autoestima, y presenta una imagen del verano donde todos los cuerpos pueden mostrarse tal como son bajo el sol.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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