"¿Por qué hay que casarse para ser feliz?": Esta cantante rompe un tabú

Léa Michel
@roses_are_rosie/Instagram

Rosé, la icónica voz del grupo femenino surcoreano de K-pop Blackpink, habló recientemente con franqueza en el podcast Session 46: Rosé | Therapuss con Jake Shane . La cantante surcoreana desafía las expectativas tradicionales sobre el matrimonio y la familia, abrazando plenamente su felicidad como soltera.

Un cuestionamiento del “statu quo de la felicidad”

En este íntimo intercambio, Rosé pregunta directamente: "¿Por qué casarse y comprar una casa es el estándar de la felicidad?". Señala que algunas personas tienen experiencias desdichadas en el matrimonio y añade: "A veces me siento tan feliz de ser soltera". Es un mensaje liberador que se niega a santificar el matrimonio como requisito previo para la felicidad.

Presión social sobre el matrimonio precoz

En Corea del Sur, en particular, las mujeres se enfrentan a una intensa presión para casarse jóvenes y formar una familia rápidamente. Este modelo cultural tradicional valora la maternidad temprana y el rol de ama de casa, a menudo en detrimento de las aspiraciones personales y profesionales de las mujeres.

Rosé, la voz de una generación cuestionadora

Miembro del grupo femenino más vendido del mundo, Rosé encarna a una nueva generación de mujeres que rechazan las expectativas tradicionales. En la cima de su carrera internacional, se niega a conformarse con un modelo que no le sienta bien. Su historia resuena especialmente entre los jóvenes fans del K-pop, quienes a menudo se enfrentan a las mismas rígidas expectativas familiares.

Un llamado a la libertad de elección de las mujeres

Al afirmar su alegría por estar soltera, Rosé desmonta la idea de que la felicidad de las mujeres depende necesariamente del matrimonio y la maternidad. Nos invita a repensar qué constituye realmente una vida plena: "¿Por qué deberíamos casarnos para ser felices?". Esta pregunta abre la puerta a una reflexión más amplia sobre los estándares de éxito y logros impuestos a las mujeres, especialmente en sociedades conservadoras como Corea del Sur.

En la industria del K-pop, donde la imagen de los ídolos se controla meticulosamente, la franqueza de Rosé sobre su vida privada marca una ruptura con el pasado. Acostumbrada a conversaciones cuidadosamente seleccionadas sobre su vida privada, la cantante opta por la autenticidad, prefiriendo hablar de sus verdaderas aspiraciones en lugar de conformarse con un rol predefinido.

