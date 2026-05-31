La actriz Rachel Sennott rompe el silencio sobre las presiones relacionadas con el acné.

Al principio de su carrera cinematográfica, la actriz, comediante y guionista estadounidense Rachel Sennott se enfrentó a comentarios brutales e hirientes sobre su apariencia. Ahora rompe su silencio sobre la presión que sufrió a causa de su acné.

Las audiencias estuvieron marcadas por comentarios sobre su piel.

Invitada a la tradicional mesa redonda de The Hollywood Reporter con actrices de comedia, Rachel Sennott relató el comentario más memorable que había escuchado en una audición. "Tenía acné severo y me sentía muy acomplejada por ello", confesó . "A menudo iba a audiciones donde me decían: 'Y podemos quedarnos con todo esto'" , continuó, señalando su rostro.

Una reflexión que, relatada frente a sus colegas la actriz, comediante y escritora estadounidense Hannah Einbinder, la comediante y actriz estadounidense Ashley Padilla, la actriz, presentadora de televisión y cantante estadounidense Keke Palmer y la escritora, productora, comediante y actriz estadounidense Quinta Brunson, provocó un revuelo de asombro entre los presentes.

Rachel Sennott sufre de acné severo

Antes de cada audición, Rachel Sennott realizaba un largo ritual de camuflaje. «Me ponía mucho maquillaje y corrector, me miraba al espejo y pensaba: "No se nota nada... nadie lo notará"», relató. Al entrar en la sala, se percató de que el primer comentario era sobre su acné. Rachel Sennott no especificó quién había hecho esos comentarios.

Ante un acné severo, Rachel Sennott recurrió a la isotretinoína, comercializada bajo la marca Accutane. Según la Clínica Cleveland, este potente tratamiento suele reservarse para casos de acné severo, cuando otras opciones terapéuticas no han funcionado o no se toleran bien. «Es un medicamento muy fuerte», resumió la actriz, añadiendo que habla de él «cada dos por tres».

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Palabras que liberan a los demás

El testimonio de Rachel Sennott resonó de inmediato entre sus colegas, en particular entre Hannah Einbinder, quien también fue usuaria de isotretinoína y bromeó: «Ella fue quien me permitió cambiar a Accutane. Quiero agradecer a quienes me precedieron». Keke Palmer añadió: «Y yo lo tomé antes que ustedes dos». Más allá del humor, este intercambio pone de manifiesto cómo la industria de Hollywood, tras bambalinas, puede reducir a sus artistas a su apariencia, y el gran valor que se necesita para liberarse de esa presión.

Al romper el silencio sobre estos comentarios, Rachel Sennott, creadora y protagonista de la serie de HBO "I Love LA", pone de relieve una realidad que aún rara vez se discute: los comentarios hirientes que las jóvenes actrices reciben sobre su apariencia, a veces disfrazados de "interpretación del personaje". Su testimonio sirve como recordatorio, si hiciera falta, de la necesidad de que Hollywood cuestione ciertas prácticas.