Las sobrinas gemelas de la princesa Diana muestran su estrecho vínculo en las redes sociales.

Fabienne Ba.
@ameliaspencer15 / Instagram

Inseparables desde la infancia, las gemelas Lady Amelia y Lady Eliza Spencer nunca pierden la oportunidad de demostrarlo. En Instagram, las sobrinas de la princesa Diana han vuelto a evidenciar la profundidad de su vínculo.

"Más unidos que nunca": su vídeo promocional está conquistando corazones en internet.

Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer publicaron un Reel (video) en Instagram que rápidamente conmovió a sus seguidores. En él se ve a las gemelas, rubias y sonrientes, preparándose para salir por la noche. Ambas con batas blancas de encaje, el cabello recogido en moños y largos pendientes, posan una al lado de la otra en el balcón de su hotel. El pie de foto, en inglés, lo dice todo: "Más parecidas que nunca ".

Gemelos idénticos… confirmados por una prueba de ADN.

Amelia y Eliza nacieron el 10 de julio de 1992, hijas de Charles Spencer, el noveno conde Spencer (hermano menor de Lady Di), y Victoria Lockwood. Durante mucho tiempo creyeron que no eran gemelas idénticas. Al nacer, les dijeron que simplemente eran mellizas. No fue hasta 2024 que una prueba genética desmintió esta idea errónea: en efecto, son idénticas. Una revelación tardía que, según Eliza, "lo cambia todo. Ahora que lo sabemos, todo tiene sentido".

Un vínculo que las palabras no logran describir.

Más allá de su parecido físico, las dos hermanas comparten un vínculo que nada parece poder romper. "A menudo sabemos exactamente lo que la otra está pensando", confesó Amelia. Para Eliza, esta conexión trasciende las palabras: "Nuestro vínculo de gemelas es simplemente indescriptible. Lo compartimos desde antes de nacer". Añadió: "Somos idénticas por dentro y por fuera". Es un vínculo que han decidido mostrar públicamente, convirtiéndose en modelos, embajadoras y habituales de la alfombra roja.

Un nuevo capítulo en sus vidas

Si bien las dos hermanas cultivan constantemente su estrecho vínculo en las redes sociales, también están iniciando nuevas etapas en sus vidas. Amelia está casada con Greg Mallett, mientras que Eliza se prepara para su boda con su prometido, Channing Millerd. Modelos, embajadoras de marca y habituales en las fiestas más prestigiosas, las gemelas siguen haciendo apariciones públicas de alto perfil, siempre juntas. Este dúo de hermanas, tan unidas, continúa cautivando al público y, con su sola presencia, dan testimonio del discreto legado de su famosa tía, la princesa Diana.

A través de tiernas instantáneas, sinceras confidencias y nuevos compromisos personales, Lady Amelia y Lady Eliza Spencer pintan sutilmente un hermoso retrato de hermandad. Las hermanas gemelas de la dinastía Spencer nos recuerdan que, más allá de su herencia y la fama, su estrecho vínculo sigue siendo su mayor tesoro.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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