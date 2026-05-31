Simone Ashley luce radiante con un atuendo playero a la moda.

En Instagram, la actriz británica de ascendencia india Simone Ashley compartió una serie de fotos bajo el sol luciendo dos atuendos veraniegos de última tendencia. Esta aparición confirma el creciente atractivo de la estrella de "El diablo viste de Prada 2" en el mundo de la moda.

Una aparición veraniega muy comentada

Simone Ashley aprovechó la ola de calor que azota el Reino Unido para disfrutar de un momento de relax en el parque con una amiga. En las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, se la puede ver posando primero con un bikini verde brillante y después con otro conjunto de un llamativo amarillo vibrante.

Cócteles en mano, gafas de sol y una amplia sonrisa: Simone Ashley encarna a la perfección el arte de disfrutar del verano en un entorno bucólico muy inglés. La publicación se llenó de comentarios, donde sus seguidores elogiaron su radiante presencia y seguridad, que cautivaron a todos.

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Una trayectoria marcada por una vocación temprana.

Detrás de esta imagen luminosa, se esconde una artista con una trayectoria bien definida. Hija de padres indios pertenecientes a la primera generación de inmigrantes en el Reino Unido, Simone Ashley creció en un hogar donde la cultura académica ocupaba un lugar importante; su madre era contable y su padre farmacéutico.

Sin embargo, desde muy joven descubrió otra vocación. A los seis años, tomó sus primeras clases de canto y comprendió que su camino sería artístico. «Escribía mis sueños en mi diario o en cartas que me escribía a mí misma. Para mí, era un hecho. Nunca quise tener una vida mediocre. No era cuestión de "si", sino de "cuándo". Sabía que podía lograrlo», declaró recientemente a The Times.

Desde la creación de maquetas hasta los consejos de Londres

Para financiar sus estudios de arte dramático, Simone Ashley probó suerte primero como modelo. "Desde pequeña, cuando quería algo, hacía todo lo posible por conseguirlo. Acepté algunos contratos de modelaje para pagar mis cuentas, y así fue como me abrí camino en el mundo de la actuación", declaró a Harper's Bazaar. Después, pasó dos años en la Redroofs School for the Performing Arts antes de matricularse en la prestigiosa ArtsEd London, donde se licenció en teatro musical. A esto le siguieron sus primeros papeles, aunque modestos, en series británicas como "Broadchurch", "Doctors" y "Casualty".

De Netflix a “El diablo viste de Prada 2”

El punto de inflexión llegó en 2019, cuando Netflix le ofreció un papel. Tres años después, Simone Ashley consiguió el papel protagonista en la segunda temporada de "Bridgerton", donde interpretó a Kate Sharma, una de las heroínas más memorables de la franquicia producida por Shondaland.

Y en mayo de 2026, un sueño se hizo realidad: verla interpretar a Amari, la nueva asistente de la formidable Miranda Priestly (Meryl Streep), en "El diablo viste de Prada 2", que se estrenó en cines el 1 de mayo. Un papel hecho a medida para esta apasionada de la moda, cuyas apariciones públicas —desde alfombras rojas hasta fotos de Instagram— parecen estar meticulosamente planeadas como si fueran una sesión de fotos.

Entre la ola de calor, los atuendos coloridos y su creciente popularidad, Simone Ashley confirma su lugar entre los rostros más seguidos de su generación con estas nuevas fotos. Una instantánea del verano que sin duda presagia un verano de 2026 marcado por el sol y proyectos ambiciosos.