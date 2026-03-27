A los 40 años, esta modelo cambia de peinado y provoca reacciones.

La modelo, presentadora de televisión, actriz, autora y activista estadounidense Chrissy Teigen sorprendió a sus fans al revelar un cambio de look. Conocida por su característica melena larga, optó por un corte mucho más corto, para sorpresa de todos. Compartido en Instagram, este cambio de imagen rápidamente generó numerosas reacciones, confirmando la influencia perdurable de Chrissy Teigen en el mundo de la belleza.

Un corte de pelo corto que marca un punto de inflexión

Chrissy Teigen se despidió recientemente de su larga melena y optó por un elegante y estructurado bob. En una publicación de Instagram, compartió varias fotos de su transformación, acompañadas de un mensaje que expresaba una sensación de ligereza tras el cambio de look. El nuevo corte presenta una raya al medio definida y cabello a la altura de la mandíbula, creando una imagen moderna y minimalista. Este tipo de bob es popular por su capacidad para enmarcar el rostro y ofrecer una silueta sofisticada.

Una transformación revelada en Instagram

Para revelar su nuevo look, Chrissy Teigen compartió una selfie frente al espejo y un primer plano que resalta la precisión del corte. En otro video, aparece con un estilo ligeramente ondulado, destacando la versatilidad de este largo. También mencionó a los profesionales que contribuyeron a la transformación, confirmando la importancia de la experiencia en peluquería para lograr este tipo de corte estructurado.

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Una tendencia hacia una mayor simplicidad

El corte de pelo corto de Chrissy Teigen forma parte de una tendencia más amplia que favorece los estilos fáciles de mantener, ideales para el día a día. El bob recto, habitual en la alfombra roja, sigue siendo un clásico atemporal que trasciende las temporadas sin perder su atractivo. Al optar por un largo más corto, la modelo confirma la tendencia actual hacia looks minimalistas que priorizan la estructura y la sencillez.

Con este nuevo corte de pelo, Chrissy Teigen demuestra que un cambio de peinado puede transformar la silueta sin perder la elegancia atemporal. Esta elección, que ha generado gran revuelo en las redes sociales, evidencia la continua influencia de Chrissy Teigen en el mundo de la belleza y las tendencias.