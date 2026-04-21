Esta aparición de la modelo Gigi Hadid trae de vuelta a la palestra un vestido vintage.

Un vestido, una silueta y el resurgimiento de toda una época. Al elegir un vestido con escote halter para la ceremonia de entrega de los premios Breakthrough Prize, la modelo estadounidense Gigi Hadid recordó con elegancia por qué este estilo vintage merece volver.

Un regreso muy notorio a la alfombra roja.

El 18 de abril de 2026, Gigi Hadid desfiló por la alfombra roja de la 12.ª edición de los Premios Breakthrough en Los Ángeles. Para la ocasión, optó por un vestido blanco de satén de seda de David Koma, con una silueta ajustada que realzaba su figura. Una abertura lateral en la espalda aportaba fluidez y ligereza al conjunto.

El escote halter, la pieza clave del look.

La parte superior del vestido fue la que acaparó todas las miradas: un escote halter reinventado, estructurado por un broche enjoyado y tirantes cruzados que se ataban en la espalda. Este detalle arquitectónico le dio al conjunto una dimensión casi escultórica. El look se completó con mules de tacón de Andrea Wazen y pendientes de cristal, para una silueta limpia y luminosa.

Un corte con raíces hollywoodenses

El vestido con escote halter no es una invención reciente. Muy popular en las décadas de 1950 y 1960, personificaba la elegancia de Hollywood y lo lucieron iconos como Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor. Su característico escote, formado por tirantes que se atan en la nuca, deja al descubierto los hombros, estiliza el cuello y crea una postura naturalmente elegante. Experimentó un resurgimiento en la década de 1990, en versiones más minimalistas: cortes sencillos, tejidos fluidos y satinados, con un estilo chic y desenfadado.

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Al elegir este vestido para una de sus escasas apariciones en la alfombra roja, Gigi Hadid no solo hizo una declaración audaz, sino que reavivó el interés por un estilo que muchos habían relegado al olvido. Una prueba más de que la moda nunca muere del todo.