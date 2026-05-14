La cantante Tyla incendia las redes sociales con un look veraniego "atrevido".

La cantante, compositora y bailarina sudafricana Tyla está de vacaciones, y lo está compartiendo con sus seguidores. Una de sus publicaciones en Instagram, titulada simplemente "Chica del agua", muestra a la cantante radiante a la orilla del mar, con un look veraniego que sin duda ha dado mucho de qué hablar.

Un look floral amarillo y azul

La cantante sudafricana publicó una serie de fotos tomadas en lo que parece ser un lago soleado, rodeado de agua y luz. El pie de foto —dos palabras, "Chica del agua"— captura a la perfección la atmósfera del lugar: relajada, soleada y sin pretensiones. Tyla aparece en un bote, con una copa en la mano, junto a su amiga, la directora y editora Aerin Moreno, con su cabello natural ondeando libremente al viento.

Para este día en el agua, Tyla eligió un conjunto playero de colores vivos: un top amarillo con estampado floral combinado con una braguita azul de tirantes finos. Una combinación de colores alegre y armoniosa al instante, a medio camino entre lo botánico y lo acuático, que se integraba a la perfección con el entorno natural de las fotos. Su cabello suelto y rizado completaba un look que irradiaba ligereza y naturalidad.

Tyla vía Instagram 📸 pic.twitter.com/HOhDaww2aT — Info Tyla Brasil ★ (@InfoTylabrasil) 11 de mayo de 2026

Los aficionados reaccionan de inmediato

La publicación rápidamente recibió comentarios entusiastas. Sus fans respondieron con la misma energía que transmitían las imágenes: admiración y cariño por una cantante que nunca ha intentado ser otra persona. Tyla tiene esa rara habilidad de lograr que sus publicaciones informales tengan tanto impacto como sus looks en la alfombra roja.

La “chica del agua” antes de la chica “A*Pop”.

Este descanso postvacacional llega en un mes de mayo particularmente ajetreado para Tyla. La cantante se prepara para el lanzamiento de su segundo álbum, "A*Pop", el 24 de julio de 2026, del cual los sencillos "Chanel" y "She Did It Again" con Zara Larsson ya han tenido una gran difusión. Además, en abril protagonizó la portada del primer número especial de belleza de i-D, donde denunció públicamente el retoque fotográfico. Por lo tanto, esta escapada a la playa se siente como un merecido descanso antes de un esperado regreso a la música. Y "Water Girl" no es solo una publicación sobre las vacaciones: es un hilo conductor que conecta a la artista con su público, construido publicación tras publicación.

Una blusa floreada, un lago, una amiga y dos palabras: Tyla no necesitó mucho más para crear una de sus publicaciones más comentadas de la primavera. A menudo, cuando no intentas impresionar a nadie, es cuando mejor lo haces.