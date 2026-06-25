A sus 60 años, esta cantante está causando sensación con un corsé de encaje.

La cantante canadiense de música country Shania Twain hizo una aparición particularmente llamativa en Wembley (Inglaterra) con un atuendo negro, como telonera de la gira de Harry Styles.

Una aparición en el estadio de Wembley

Fue en uno de los escenarios más legendarios del mundo donde Shania Twain deslumbró. El 12 de junio de 2026, la cantante canadiense se presentó en el estadio de Wembley en Londres, abriendo el concierto de Harry Styles en su gira "Together, Together". Esta serie de conciertos, que actualmente se desarrolla en el Reino Unido, reúne a dos artistas con estilos musicales muy diferentes. Para esta presentación en Londres, el ícono del country dejó una huella imborrable tanto con su actuación como con su vestuario.

Un corsé negro con encaje y unos microshorts.

Para su aparición en el escenario, Shania Twain optó por un look completamente negro inspirado en el encaje. La pieza central de su atuendo fue un corsé sin tirantes con cordones en la parte delantera y un delicado ribete de encaje. El corsé también tenía un escote bajo el busto. Shania Twain lo combinó con unos microshorts negros, también adornados con encaje, que completaban a la perfección el conjunto de pies a cabeza. Esta combinación proyecta una presencia escénica fuerte y teatral.

Accesorios negros y brillantes para amplificar el efecto.

En cuanto a los accesorios, la cantante no dejó nada al azar. Shania Twain lució medias negras y guantes largos sin dedos que le llegaban hasta los codos, a juego con el estilo de su atuendo. Alrededor de su cuello, un collar ancho y ricamente adornado reflejaba la luz, acompañado de colgantes de cruces superpuestos.

En sus pies, unas botas altas de ante negro extendían la silueta hasta las rodillas, completando un look a la vez rockero y teatral. Esta superposición de prendas negras brillantes transformaba cada movimiento de Shania Twain en el escenario en un impactante momento visual. Y para rematar este atuendo meticulosamente diseñado, Shania Twain optó por una melena voluminosa y ondulada, con un estilo ultra chic para el escenario.

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Una actuación destacada en los Premios de la Academia de Música Country.

El concierto de Wembley se produce apenas unas semanas después de otra aparición muy publicitada de Shania Twain. El 17 de mayo de 2026, presentó los Premios de la Academia de Música Country en Las Vegas. Para la ocasión, eligió un vestido de lentejuelas de Falguni Shane Peacock, adornado con bordados de pantera. Shania Twain también sorprendió a sus fans con un nuevo peinado: flequillo recto.

Rechaza los estereotipos que suelen imponerse a las mujeres después de los 50. Con numerosas apariciones públicas, reivindica su derecho a ocupar el escenario con la misma intensidad que en sus inicios. Esta postura guarda similitud con la de otros iconos como Madonna, Cher y Tina Turner, quienes, cada una a su manera, se negaron a ser encasilladas en una visión rígida del papel de la mujer mayor de 50 en la industria musical.

Con su corsé de encaje, microshorts y cuello ornamentado, Shania Twain reafirma una vez más su libertad estética, su maestría escénica y su capacidad para reinventarse. Es una demostración de que se puede ser un ícono y seguir sorprendiendo, escena tras escena, look tras look.