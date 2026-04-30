Para su cumpleaños, la actriz Jessica Alba optó por un look sensacional.

Fabienne Ba.
@jessicaalba / Instagram

La actriz y empresaria estadounidense Jessica Alba celebró su 45 cumpleaños el 28 de abril de 2026 junto a sus seres queridos. El carrusel de fotos que compartió en Instagram para la ocasión combinó momentos emotivos, citas inspiradoras y atuendos de encaje que conectaron con sus seguidores.

Un 45 aniversario celebrado en familia y con mucho cariño.

Jessica Alba celebró su 45 cumpleaños junto a su pareja, el actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana Danny Ramirez, y sus tres hijos, Honor, Haven y Hayes. Para conmemorar este importante acontecimiento, compartió en Instagram momentos de la celebración, fotos de su infancia y una selección de citas significativas. Un cumpleaños íntimo y emotivo, muy diferente a las grandes fiestas de Hollywood.

Dos looks de encaje para una velada en dos partes.

Para su cena de cumpleaños, Jessica Alba lució una blusa negra de escote cuadrado con tirantes finos y detalles de encaje, combinada con pendientes colgantes turquesa y varios collares dorados superpuestos. Más tarde, ese mismo día, vistió una blusa blanca de escote en V con encaje floral, debajo de un blazer marrón estructurado. Llevaba el cabello suelto en suaves ondas, grandes pendientes dorados y los ojos cerrados mientras disfrutaba de su porción de pastel de cumpleaños.

No es casualidad que los dos conjuntos elegidos para este cumpleaños compartan el mismo detalle: un ribete de encaje en el escote. Esta elección estilística refleja la dirección que Jessica Alba ha tomado en las últimas temporadas: prendas refinadas que juegan con la ligereza sin perder la elegancia.

Un mensaje de cumpleaños que dice mucho

Más allá de los atuendos, fue el texto de la publicación lo que conectó con sus seguidores. "Otro año nuevo, y de alguna manera, más dulce, más fuerte, más yo misma que nunca", escribió. "Este último año ha sido hermoso. De esos que te impulsan en la dirección correcta, te abren y te muestran cuánto amor y luz te rodean", continuó. Concluyó agradeciendo a sus hijos, a su pareja y a sus amigos cercanos: "Mi familia. Mis tres bebés, todo mi corazón. Iluminan todo".

Una mujer que escribe sus propias reglas

Descubierta a los 19 años en la serie "Dark Angel", papel que le valió una nominación al Globo de Oro, Jessica Alba ha construido desde entonces un imperio empresarial, cofundando "The Honest Company" en 2011, una marca de productos naturales para bebés y el hogar que ha alcanzado una valoración de mil millones de dólares. A sus 45 años, actriz, empresaria y madre de tres hijos, encarna el éxito moderno, combinando visión para los negocios, influencia en los medios y compromiso familiar, sin dejar de ser una figura clave en el estilo de vida y el empoderamiento femenino.

En resumen, Jessica Alba celebró su 45 cumpleaños a su manera: con estilo, sinceridad y siendo ella misma. Así es como suelen celebrarse los mejores cumpleaños.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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