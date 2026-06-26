A sus 59 años, Salma Hayek acapara todas las miradas con un vestido lila de corte escultural.

La actriz mexicoamericana Salma Hayek causó sensación en la fiesta de verano de la Serpentine Gallery en Londres, luciendo un vestido lila de corte escultural. Su aparición fue aún más destacable, ya que estuvo acompañada por su hija Valentina, en una inusual salida madre-hija.

Un vestido lila escultural

Para la velada, Salma Hayek lució un vestido de satén lila. Ajustado y de corte decididamente escultural, el diseño se distinguía por su escote alto y el juego de texturas contrastantes. Un llamativo lazo en el escote completaba este diseño arquitectónico. Con el peinado y el maquillaje a cargo del estilista Pablo Patanè, Salma Hayek remató su look con pendientes de perlas y sandalias de plataforma plateadas.

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Una rara salida de madre e hija

Esta aparición fue aún más especial porque Salma Hayek estuvo acompañada por su hija de 18 años, Valentina. Para la ocasión, la joven optó por un elegante conjunto negro, compuesto por una blusa y una falda larga a juego. Ambas lucían gafas de sol, irradiando un encanto chic y desenfadado. Este dúo de madre e hija rara vez aparece en público juntas, lo que hace que este momento sea aún más destacable.

Un evento social muy popular

La fiesta de verano de la Serpentine Gallery, que Salma Hayek tuvo el honor de copresentar, es uno de los eventos más prestigiosos de la temporada londinense. La velada reunió a numerosas celebridades. En una reunión glamurosa donde la elegancia fue la protagonista, la presencia de Salma Hayek no pasó desapercibida. Con su espectacular vestido lila, protagonizó una de las apariciones más memorables de la fiesta.

En definitiva, más allá de su imagen, Salma Hayek reafirma su estatus de icono. Tras alcanzar la fama con la película "Frida", ha forjado una carrera internacional sin descuidar su vida familiar. Con cada aparición, demuestra que la elegancia y el carisma son atemporales.