En un barco, la cantante Zara Larsson revive una tendencia de cabello colorido.

Léa Michel
@zaralarsson / Instagram

La cantante sueca Zara Larsson reafirma su estatus de ícono de belleza. En una serie de fotos compartidas en su cuenta de Instagram, incluyendo una imagen de portada en la que aparece en un barco, revivió una vibrante tendencia capilar: finas mechas neón entretejidas en cabello rubio. Este look característico ya está inspirando a sus millones de seguidores.

Mechas neón en cabello rubio

El detalle más llamativo de esta foto: finos mechones de colores vibrantes, en tonos rosa, amarillo y naranja, entremezclados con una larga melena rubia natural ligeramente húmeda, como recién salida de un baño. Lejos de las clásicas mechas, estos mechones neón aportan un toque veraniego y desenfadado. La técnica, que consiste en añadir extensiones o hilos de color temporales, resulta atractiva por su sencillez: se pueden aplicar y retirar sin alterar el color natural del cabello.

Una tendencia ya adoptada por el cantante.

Estas coloridas mechas no son ninguna novedad para Zara Larsson. Desde hace varios meses, experimenta con su cabello: extensiones rosas personalizadas, mechones brillantes, horquillas de colores… todo un guiño a la estética pop que recuerda a los festivales y a la moda de los 2000, que actualmente está resurgiendo. En esta nueva foto, Zara Larsson combina sus mechas con accesorios a juego, como pulseras de cuentas neón y un collar de conchas, para lograr un look armonioso hasta el último detalle.

Un artista en ascenso

Más allá de su estilo, esta publicación llega en un momento especialmente exitoso para Zara Larsson. Descubierta a una edad muy temprana, lanzó su quinto álbum, "Midnight Sun", aclamado por la crítica, y obtuvo su primera nominación al premio Grammy en 2026 a la Mejor Interpretación Dance/Pop. Actualmente, está promocionando el álbum con una gira internacional. Su cuenta de Instagram, seguida por millones de personas, se ha convertido en una extensión de este mundo colorido y vibrante.

Con sus reflejos neón, Zara Larsson confirma una tendencia capilar fácil de adoptar, perfecta para los meses más cálidos. Combinando un guiño a los 2000 con un aire festivalero, transforma un simple paseo en barco en una fuente de inspiración de belleza. Justo lo que necesitas para darte un toque de color en el pelo ahora que se acerca el verano.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
En Saint-Tropez, la modelo Bella Hadid está volviendo a poner de moda el crochet.
Article suivant
"Estás radiante": Natalie Portman comparte un vistazo de sus vacaciones junto al mar.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Pasé mis treinta cuidando de los demás": a los 40, esta actriz comparte su nueva filosofía de vida.

La actriz estadounidense Sasheer Zamata afronta con serenidad una nueva etapa en su vida. En una entrevista con...

"Estás radiante": Natalie Portman comparte un vistazo de sus vacaciones junto al mar.

La actriz, productora y directora israelí-estadounidense Natalie Portman compartió con sus seguidores un vistazo de sus vacaciones. A...

En Saint-Tropez, la modelo Bella Hadid está volviendo a poner de moda el crochet.

El crochet se perfila como una de las tendencias imprescindibles del verano de 2026. En Saint-Tropez, la modelo...

Simone Ashley luce radiante con un atuendo playero a la moda.

En Instagram, la actriz británica de ascendencia india Simone Ashley compartió una serie de fotos bajo el sol...

La actriz Rachel Sennott rompe el silencio sobre las presiones relacionadas con el acné.

Al principio de su carrera cinematográfica, la actriz, comediante y guionista estadounidense Rachel Sennott se enfrentó a comentarios...

Las sobrinas gemelas de la princesa Diana muestran su estrecho vínculo en las redes sociales.

Inseparables desde la infancia, las gemelas Lady Amelia y Lady Eliza Spencer nunca pierden la oportunidad de demostrarlo....