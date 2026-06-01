En un barco, la cantante Zara Larsson revive una tendencia de cabello colorido.

La cantante sueca Zara Larsson reafirma su estatus de ícono de belleza. En una serie de fotos compartidas en su cuenta de Instagram, incluyendo una imagen de portada en la que aparece en un barco, revivió una vibrante tendencia capilar: finas mechas neón entretejidas en cabello rubio. Este look característico ya está inspirando a sus millones de seguidores.

Mechas neón en cabello rubio

El detalle más llamativo de esta foto: finos mechones de colores vibrantes, en tonos rosa, amarillo y naranja, entremezclados con una larga melena rubia natural ligeramente húmeda, como recién salida de un baño. Lejos de las clásicas mechas, estos mechones neón aportan un toque veraniego y desenfadado. La técnica, que consiste en añadir extensiones o hilos de color temporales, resulta atractiva por su sencillez: se pueden aplicar y retirar sin alterar el color natural del cabello.

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Una tendencia ya adoptada por el cantante.

Estas coloridas mechas no son ninguna novedad para Zara Larsson. Desde hace varios meses, experimenta con su cabello: extensiones rosas personalizadas, mechones brillantes, horquillas de colores… todo un guiño a la estética pop que recuerda a los festivales y a la moda de los 2000, que actualmente está resurgiendo. En esta nueva foto, Zara Larsson combina sus mechas con accesorios a juego, como pulseras de cuentas neón y un collar de conchas, para lograr un look armonioso hasta el último detalle.

Un artista en ascenso

Más allá de su estilo, esta publicación llega en un momento especialmente exitoso para Zara Larsson. Descubierta a una edad muy temprana, lanzó su quinto álbum, "Midnight Sun", aclamado por la crítica, y obtuvo su primera nominación al premio Grammy en 2026 a la Mejor Interpretación Dance/Pop. Actualmente, está promocionando el álbum con una gira internacional. Su cuenta de Instagram, seguida por millones de personas, se ha convertido en una extensión de este mundo colorido y vibrante.

Con sus reflejos neón, Zara Larsson confirma una tendencia capilar fácil de adoptar, perfecta para los meses más cálidos. Combinando un guiño a los 2000 con un aire festivalero, transforma un simple paseo en barco en una fuente de inspiración de belleza. Justo lo que necesitas para darte un toque de color en el pelo ahora que se acerca el verano.