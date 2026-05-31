Con un look monocromático, la modelo Irina Shayk luce una silueta esculpida.

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

La modelo rusa Irina Shayk ha vuelto a conquistar Instagram. Con un llamativo look monocromático, optó por un mono negro calado que realzaba su figura.

Un mono negro con un aspecto escultural.

La pieza central de este look es de todo menos ordinaria: un mono negro completamente transparente, de corte muy ajustado y con un aire de alta costura. Con un escote pronunciado, el diseño se distingue por unas llamativas mangas fluidas tipo capa que le confieren al conjunto una dimensión verdaderamente teatral. El tejido transparente, al sugerir las líneas del cuerpo sin apenas insinuarlas, acentúa la sofisticación de la fotografía. El resultado: un look a la vez poderoso, dramático y decididamente de alta costura, diseñado para realzar la figura de Irina Shayk.

Belleza refinada, mirada firme

En cuanto a su look, Irina Shayk optó por una elegancia discreta. Eligió un peinado liso y recogido que enmarcaba a la perfección su rostro, resaltando sus rasgos definidos. Su maquillaje, minimalista pero sofisticado, enfatizaba la intensidad de sus ojos, sus pómulos marcados y un acabado mate. Completó el conjunto con una pose segura, con una pierna extendida y la mirada fija en la cámara: una actitud decidida que complementaba a la perfección el estilo gráfico de su atuendo.

El look completamente negro, el sello distintivo de la modelo principal.

Irina Shayk ha convertido el look completamente negro en uno de sus sellos distintivos. En la alfombra roja y en sus sesiones de fotos editoriales, recurre con frecuencia a esta paleta monocromática que le sienta de maravilla. La combina con facilidad con tejidos lujosos, detalles calados y estampados gráficos para ir más allá de los límites del negro básico. Esta nueva imagen no es una excepción: entre sus líneas depuradas y el volumen calculado de las mangas, transforma un tono "clásico" en una auténtica declaración de estilo.

Una nueva lección de moda en Instagram

En los comentarios, sus fans elogiaron la elegancia y el porte de Irina Shayk, destacando su habilidad para convertir cada aparición en un auténtico momento de moda. Una vez más, su estilo se confirma como un ícono de la moda.

Entre su mono calado, mangas tipo capa y conjunto completamente negro, Irina Shayk nos ofrece otra lección magistral de alta costura. Con esta imagen escultural, nos recuerda que la audacia sigue siendo su mayor virtud.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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