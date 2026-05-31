"Una belleza brasileña": esta actriz causa sensación con un vestido escultural.

Léa Michel
@brunamarquezine / Instagram

Invitada al desfile de Mondepars, la actriz brasileña Bruna Marquezine causó sensación. En São Paulo, optó por un vestido negro de estructura impactante, uno de los looks más comentados de la noche. Un estilo que irradiaba elegancia discreta y estructura.

Un vestido negro con un aire arquitectónico.

Para la ocasión, Bruna Marquezine optó por un vestido largo negro sin tirantes con un corpiño estilo corsé que realzaba una silueta estilizada y elegante. El detalle más llamativo era la cintura: un acabado geométrico y puntiagudo en las caderas, una especie de peplum reinventado que evocaba las ballenas modernas. La falda larga y ajustada prolongaba esta línea esbelta, creando una estética decididamente minimalista. En los comentarios, muchos internautas expresaron su admiración, describiendo a Bruna Marquezine como una "belleza brasileña" y una "mujer radiante".

Accesorios minimalistas

Fiel a su estilo sobrio, Bruna Marquezine completó su atuendo con unas finas gafas de sol negras, añadiendo un toque gráfico al conjunto. Su peinado, un bob corto, ondulado y castaño oscuro, acentúa el aire moderno del atuendo, mientras que una manicura oscura le da el toque final. El conjunto totalmente negro resalta el corte y la confección de la prenda.

Con esta elección, Bruna Marquezine confirma su soltura en el mundo de la moda, tras numerosas apariciones destacadas en importantes eventos. Entre líneas depuradas, una paleta monocromática y detalles meticulosamente elaborados, creó uno de los looks más impactantes del desfile de Mondepars: una demostración de estilo que combina modernidad y elegancia.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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