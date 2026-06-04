Shakira hace una aparición impactante con un vestido naranja de corte escultural.

La cantante y compositora colombiana Shakira optó por un color llamativo para causar sensación. Lució un impactante vestido naranja de corte escultural en el lanzamiento de "No Drama", el nuevo desenredante de su marca de cuidado capilar Isima. Una elección de moda que encajaba a la perfección con la energía veraniega del evento.

Un vestido naranja escultural

Para esta celebración, Shakira optó por un vestido corto de color naranja vibrante con una silueta ajustada. El vestido se distingue por sus costuras estructuradas, inspiradas en un corsé, que crean una línea limpia y gráfica, así como por un escote pronunciado. Un discreto recorte añade un toque de dimensión extra. El resultado: una silueta moderna y arquitectónica a la vez, fiel al gusto de Shakira por las prendas que marcan tendencia.

Accesorios que juegan con el contraste

En cuanto a los accesorios, siguió con la temática monocromática, luciendo unas grandes gafas de sol con cristales naranjas que combinaban a la perfección con su atuendo. Sin embargo, rompió esta armonía con unas botas vaqueras blancas, creando un contraste decididamente moderno. Su larga melena ondulada y su maquillaje suave completaron este look veraniego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Un artista en la cima

Esta incursión en el mundo de la moda llega en un momento de gran éxito para Shakira. Actualmente, se encuentra de gira mundial con su tour "Las Mujeres Ya No Lloran", que se ha convertido en la gira latina más taquillera de la historia. Entre la música, la moda y el emprendimiento, la cantante de "Waka Waka" compagina múltiples facetas con igual éxito.

Con su corte estructurado, su vibrante paleta de colores y sus accesorios contrastantes, Shakira volvió a demostrar su impecable sentido del estilo, a la vez que promocionaba su marca de cuidado de la piel. Esta explosión de energía veraniega no pasó desapercibida.