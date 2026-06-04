"Siempre carismática": Madison Beer causa sensación con un vestido corsé blanco.

La cantante, modelo y actriz estadounidense Madison Beer está viviendo un momento clave en su carrera. Acaba de finalizar la primera etapa de su gira "Locket Tour" y compartió un carrusel en Instagram, donde combina fotos del escenario con momentos compartidos con sus fans. La portada mostraba un vestido corsé que causó sensación y cautivó a sus seguidores.

Un romántico vestido corsé

En la foto de apertura, Madison Beer posa con su atuendo de escenario: un delicado vestido corsé blanco crema de corte ajustado. El vestido presenta un corpiño de encaje floral, cordones en la parte delantera y un bajo de encaje con volantes, creando un look moderno y coqueto. La cantante completó este estilo romántico con una larga melena lisa y un maquillaje luminoso.

Un emotivo mensaje para sus fans.

En el pie de foto de su publicación, Madison Beer dedicó un emotivo mensaje a sus fans europeos y británicos. Les agradeció efusivamente su asistencia a sus conciertos, confesándoles que sus sueños se habían hecho realidad durante esta gira y mencionando muchos momentos inolvidables. El carrusel ilustra esta conexión: muestra a Madison Beer compartiendo un momento amistoso con un asistente al concierto, así como un recinto abarrotado, prueba del entusiasmo que se genera en cada espectáculo.

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La primera etapa de una gran gira

Esta gira, «Locket Tour», marca un punto de inflexión para Madison Beer: es su primera gira por grandes recintos, en apoyo de su tercer álbum, «Locket», lanzado en enero de 2026. La etapa europea y británica, que concluyó a finales de mayo, da paso ahora a la gira norteamericana, que comienza la próxima semana. El viaje culminará con un gran final en Nueva York, en el legendario escenario del Madison Square Garden.

Entre un llamativo vestido corsé y un emotivo mensaje a sus fans, Madison Beer confirma su carisma, tanto en el escenario como en las redes sociales. "Siempre carismática", comentaron muchos internautas.