Will Smith comparte un momento único con Jada Pinkett Smith y su hija Willow.

La familia Smith hizo una rara aparición pública en París. Will Smith, Jada Pinkett Smith y su hija Willow se reunieron en la capital francesa para apoyar a uno de los suyos en un evento de moda.

Una aparición muy notoria en París.

Fue durante la Semana de la Moda de París cuando Will Smith y su familia causaron sensación. El actor estadounidense viajó a la capital francesa acompañado de Jada Pinkett Smith, madre de sus hijos menores, y su hija Willow. Su presencia fue aún más llamativa dada la poca frecuencia con la que la familia Smith hace apariciones públicas. Como en todas las apariciones de la familia ante los medios, los fotógrafos se volcaron para capturar esta inusual salida familiar.

Un motivo específico para esta reunión

Más allá de su mera presencia en París, esta aparición conjunta de los Smith tenía un propósito muy específico. Will, Jada y Willow habían acudido para apoyar a Jaden Smith, hijo de la famosa pareja estadounidense, en su primera gran aparición pública como director creativo de la línea masculina de Christian Louboutin. Un nombramiento significativo en la carrera del joven, que marcaba un hito importante en su trayectoria dentro de la industria de la moda. Jaden Smith, quien desarrolla su carrera en la música, el cine y ahora la moda, encarna a la perfección a esta nueva generación de diseñadores polifacéticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)

Una familia numerosa en la alfombra roja

En esta ocasión, Jaden Smith no solo contó con el apoyo de sus padres y su hermana Willow. El joven también pudo contar con la presencia de su abuela materna, Adrienne Banfield-Norris, así como con la de su hermanastro Trey, el hijo mayor de Will Smith de un matrimonio anterior. Esta muestra de apoyo multigeneracional ilustra el fuerte vínculo familiar que une a los Smith, quienes nunca se pierden los eventos profesionales más importantes de sus semejantes.

Su última aparición en grupo fue en 2024.

Para apreciar la excepcionalidad de esta aparición conjunta, conviene recordar que la última aparición pública completa de la familia Smith fue en mayo de 2024, con motivo del estreno de la película "Bad Boys: Ride or Die". Además, Will Smith y Jada Pinkett Smith son una de las parejas más destacadas de la industria del entretenimiento estadounidense. Casados desde 1997, han formado una familia a lo largo de los años, compaginando esta actividad con el desarrollo de sus respectivas carreras.

Fue en 2023 cuando la historia personal de la pareja dio un giro importante en los medios. Durante una entrevista muy comentada, Jada Pinkett Smith reveló que se habían separado oficialmente en 2016, aunque no estaban legalmente divorciados. Ambos famosos han recalcado repetidamente su deseo de mantener la unidad familiar en torno a sus dos hijos, a pesar de la evolución de su relación.

Con su aparición en París junto a Jada Pinkett Smith, Willow y el resto de la familia, Will Smith nos regaló una de las imágenes familiares más impactantes del año. Más allá del mero evento de moda, esta presencia colectiva ilustra la cohesión de una familia que, a pesar de los cambios personales, permanece visiblemente unida en torno a sus hijos.