Tras la difusión de un vídeo en el que aparece bailando, la actriz Ester Expósito denunció los juicios misóginos.

Tras una oleada de críticas después de un concierto, la actriz española Ester Expósito optó por responder. En lugar de justificarse, dio un giro a la situación y denunció el sexismo en línea y la toxicidad de algunos usuarios de internet. Su contundente declaración recibió un gran apoyo.

Un video que se volvió viral

Todo comenzó con el multitudinario concierto de Bad Bunny en el Estadio Metropolitano de Madrid. Ester Expósito estaba sentada en "La Casita", una zona VIP ultraexclusiva que el cantante puertorriqueño habilita para sus conciertos. Un breve vídeo, en el que se la veía bailando unos pasos durante la velada, se viralizó rápidamente. Si bien muchos internautas elogiaron el momento, otros publicaron numerosos comentarios inapropiados, criticando tanto su presencia en ese lugar tan codiciado como su "actitud". Una simple velada con amigos se transformó así en una polémica digital.

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La aclaración de la actriz

Fue durante una reciente aparición pública en Ibiza cuando Ester Expósito habló con la prensa española . Al ser preguntada por el ambiente del concierto, inicialmente respondió con sencillez, explicando que lo había pasado muy bien y que cuando te invitan, vas. Fue respecto a las críticas que recibió cuando se mostró más firme. "Creo que el problema no es un baile de dos segundos", declaró.

Un mensaje contra la misoginia en línea

Para la actriz, el verdadero problema reside en otra parte. «El problema radica en la mirada y el juicio de un sector muy misógino de la sociedad», continuó, señalando también a quienes utilizan las redes sociales «para hacer daño». Según ella, este es precisamente el punto en el que debemos centrarnos cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones.

Esta postura trasciende su situación personal y refleja los numerosos comentarios que reciben las mujeres cuando se pronuncian públicamente. Ester Expósito también ha reconocido abiertamente verse afectada por esta ola de críticas.

Ester Expósito, conocida por su papel en la serie "Élite" y vista recientemente en el Festival de Cannes 2026, ha confirmado que no permitirá que nadie dicte su comportamiento. Al reorientar el debate hacia el sexismo y la toxicidad en línea, en lugar de centrarse en un simple intercambio de mensajes, ha transformado una controversia en un mensaje más amplio. Un poderoso recordatorio de los peligros de los juicios en línea y de lo que realmente merece ser cuestionado.