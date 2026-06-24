Zendaya hizo una aparición impactante con un vestido de flecos, junto a su novio.

La actriz y productora estadounidense Zendaya causó sensación en su última aparición pública. Junto a su novio, el actor Tom Holland, asistió a una sesión fotográfica para la película "Spider-Man: Un nuevo día" en Madrid. Fue una aparición destacada, sobre todo porque la discreta pareja hacía su primera aparición pública en la alfombra roja de una película de Spider-Man en cinco años.

Un vestido negro con flecos

Para la ocasión, Zendaya optó por la elegancia atemporal del clásico vestido negro, con un toque moderno. Su versión, con una abertura en la pierna, presentaba un dobladillo con flecos que recordaba sutilmente a una telaraña, un guiño divertido al universo de la película. Completó su look con un peinado liso con efecto mojado y pendientes brillantes. Un estilo a la vez discreto y sofisticado, a la altura de su estatus de icono de la moda.

Un dúo perfectamente compenetrado

Junto a ella, Tom Holland también lució un elegante atuendo que encajaba a la perfección con la temática. El actor vestía un traje negro —chaqueta, pantalón y corbata— con una camisa roja brillante, insinuando un tono más oscuro para su personaje. De la mano, la pareja proyectó una imagen cercana y perfectamente coordinada que cautivó de inmediato a los fans.

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Un nuevo capítulo para la saga

Esta aparición da inicio a la promoción de "Spider-Man: Un Nuevo Día", la cuarta película de la saga que reúne a los dos actores, quienes se conocieron en este set. Muy esperada por los fans de todo el mundo, la película marca un nuevo punto de inflexión para la franquicia y, de paso, confirma el estrecho vínculo entre una pareja tan seguida por el público como celosa de su privacidad.

Con su vestido negro con flecos y su porte sereno, Zendaya demostró una vez más su impecable sentido de la moda, mientras compartía un precioso momento con su pareja. Combinando guiños a la película con una elegancia discreta, su aparición seguramente será una de las más comentadas del año.