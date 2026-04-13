"¿Es un tatuaje nuevo?": Emma Roberts aparece con un conjunto de encaje que provoca reacciones.

La actriz y productora estadounidense Emma Roberts destacó con un llamativo atuendo de encaje en el Revolve Festival 2026, celebrado junto con Coachella (del 10 al 19 de abril de 2026). Las fotos compartidas del evento también mostraron un tatuaje visible en su muslo, lo que generó numerosas reacciones en las redes sociales.

Un conjunto de encaje que destacó en el Festival Revolve.

El 11 de abril de 2026, Emma Roberts asistió al Revolve Festival en Indio, donde lució un atuendo con encaje, un material a menudo asociado con una estética elegante y delicada. Su look incluía shorts de seda con ribetes en contraste, creando un sutil juego de texturas. Lo combinó con una chaqueta oscura, gafas de sol extragrandes y botines, logrando una silueta que equilibraba la sofisticación y la informalidad. El evento, celebrado cerca del festival Coachella, es una importante cita anual para figuras públicas y profesionales de la moda.

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Un tatuaje visible que provoca reacciones

Las imágenes del evento también llamaron la atención por un detalle en particular: un tatuaje visible en la parte superior del muslo de Emma Roberts. Según la información disponible, el tatuaje dice "abrázame" en una letra delicada. La visibilidad de este detalle generó comentarios en línea, y algunos usuarios cuestionaron su apariencia o el hecho de que rara vez se vea en eventos públicos. Emma Roberts tiene varios tatuajes conocidos, algunos de los cuales son discretos y solo se ven según su atuendo.

Un evento de moda imperdible en torno a Coachella.

El Revolve Festival reúne cada año a personalidades del cine, la música y la creación de contenido. Celebrado durante el fin de semana de Coachella, el evento exhibe diversas inspiraciones estilísticas que se comparten ampliamente en las redes sociales. A lo largo de los años, Emma Roberts ha presentado varios looks que reflejan las tendencias en constante evolución observadas en los festivales de primavera. La exposición mediática de estos eventos contribuye a difundir ciertas inspiraciones de moda a una amplia audiencia internacional.

Con este conjunto de encaje que lució en el Revolve Festival 2026, Emma Roberts confirma su predilección por las siluetas elegantes, ideales para un festival. Esta aparición sigue la línea de las tendencias estilísticas observadas en Coachella, donde la elección de vestuario contribuye a definir las tendencias de la temporada.