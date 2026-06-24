Con un body tipo corsé y una chaqueta metalizada, la cantante Kesha se atreve a lucir un look atrevido.

La cantante estadounidense Kesha nunca ha tenido miedo de arriesgarse en el escenario. Compartió en Instagram un adelanto de uno de sus looks de concierto de su gira "Freedom Tour". El atuendo consistía en un body con corsé y una chaqueta metalizada, creando un estilo decididamente rockero que cautivó a sus fans.

Un estilo rockero y metálico

Para su concierto en el Festival Bonnaroo de Manchester, Tennessee, Kesha optó por un impactante atuendo escénico. Lució un body estilo corsé combinado con una chaqueta de cuero rosa metalizada con detalles brillantes. Medias de rejilla beige completaron el conjunto. El cabello suelto y el maquillaje remataron este look decididamente rockero, ideal para el escenario.

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Una estética escénica impactante

Este estilo no sorprende a nadie que conozca a Kesha. Desde su debut, la artista ha cultivado un estilo extravagante, combinando lentejuelas, telas metalizadas y un espíritu rockero. En el escenario, encarna a la perfección esta poderosa imagen, convirtiendo cada atuendo en parte integral de su actuación. Esta coherencia ha contribuido a forjar su identidad artística a lo largo de los años.

De gira con el "Freedom Tour"

Esta aparición forma parte de su gira actual, la octava de su carrera. Tras completar la primera serie de conciertos en Estados Unidos, Kesha se prepara para cruzar el Atlántico y ofrecer varios conciertos en Europa, programados para julio en Irlanda e Inglaterra. Esta gira confirma su presencia escénica y su predilección por las actuaciones espectaculares. Como era de esperar, su look desató una oleada de reacciones entusiastas entre sus seguidores.

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Una artista fiel a sí misma.

Tras irrumpir en la escena musical hace más de quince años, Kesha se ha consolidado como una de las figuras más singulares del pop-rock. Entre éxitos pegadizos y una imagen liberada, nunca ha dejado de reivindicar su libertad, un tema que incluso se refleja en el nombre de su gira.

Con su body ajustado y chaqueta metalizada, Kesha hace una aparición que refleja a la perfección su imagen: rockera y segura de sí misma. Fiel a su estilo, demuestra una vez más que el escenario es, para ella, el lugar ideal para expresar su estética única. Una forma segura de deleitar a sus siempre presentes fans.