Esta decisión tomada por esta tenista plantea un tema delicado en el deporte femenino.

Océane Dodin no logró superar la fase previa del Abierto de Francia de 2026, pero su nombre sigue presente en los medios franceses. Más allá de las canchas, la tenista de Lille ha reavivado un debate antiguo y delicado sobre el deporte femenino y los recursos disponibles para las jugadoras que no se encuentran entre las mejores del mundo.

Una undécima participación en Roland-Garros con un sabor amargo.

En su undécima participación en Roland Garros, Océane Dodin protagonizó un memorable partido en la primera ronda de la fase previa el 19 de mayo de 2026 contra la estadounidense Kayla Day. Al final de un encuentro épico (6-4, 2-6, 7-6 (15)) que se decidió en un super tie-break bajo la llovizna parisina, la francesa, arrodillada sobre la pista de arcilla, rompió a llorar.

En la segunda ronda, perdió contra la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, a pesar de salvar dos puntos de partido. Para alguien que hace unos años ocupaba el puesto 46 del ranking mundial y que ahora se encuentra en una posición mucho más modesta en la clasificación de la WTA, el objetivo de llegar al cuadro principal de su torneo nacional se está desvaneciendo, y con él, una parte sustancial de los ingresos del torneo.

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Una larga convalecencia, seguida de un regreso.

Antes de la temporada 2026, Océane Dodin salía de un periodo particularmente difícil: nueve meses alejada de las canchas debido a una rara afección del oído interno. Esta dolencia fue especialmente debilitante para una atleta de élite, lo que la obligó a interrumpir su carrera durante casi todo 2025.

Fue durante este periodo de convalecencia cuando también experimentó una transformación muy comentada. La francesa decidió someterse a un aumento de pecho, convirtiéndose en la primera jugadora activa de la WTA en hablar públicamente sobre dicha operación. «No me avergüenza admitir que me operé. Estoy muy contenta de haberlo hecho», declaró a RMC Sport, y añadió: «Me siento mejor conmigo misma».

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"Nunca he tenido demasiados tabúes."

Fue en este contexto que Océane Dodin lanzó, en diciembre de 2025, una colaboración con una plataforma de suscripción de pago, en la que ofrece un mundo donde, en sus propias palabras, "el tenis se encuentra con la sensualidad". Fotos en ropa deportiva, tomas más sugerentes, interacciones directas con sus suscriptores: una actividad paralela que reconoce abiertamente.

En una rueda de prensa en Roland-Garros, la jugadora no se anduvo con rodeos. «Nunca he tenido muchos tabúes», resumió con sencillez. En esta plataforma, donde gestiona su propio contenido, su comunidad cuenta ya con casi 30.000 suscriptores.

Lo que su historia revela sobre el tenis femenino.

Más allá de la elección personal, lo que revela es impactante. Según cifras consultadas por franceinfo, el jugador ganó apenas unos 40.000 euros brutos durante toda la temporada 2025, y apenas unos miles a principios de 2026. Una cifra muy inferior a los colosales premios que se obtienen en la élite del circuito. Sin embargo, el coste de una temporada de tenis profesional —viajes, entrenamiento, fisioterapia, alojamiento— es de una magnitud completamente distinta.

Para una jugadora que ya no se encuentra entre las 100 mejores, la viabilidad económica del circuito se vuelve rápidamente ilusoria. Esta "zona gris" del tenis femenino, de la que rara vez se habla, es, sin embargo, aquella en la que se desenvuelve la gran mayoría de las jugadoras profesionales. La trayectoria de Océane Dodin, por lo tanto, pone de manifiesto un punto ciego: para muchas atletas fuera del top 50, los ingresos del deporte ya no son suficientes.

En definitiva, Océane Dodin transformó su oportunidad perdida en el cuadro principal del Abierto de Francia de 2026 en un desafío colectivo. Al rechazar tabúes, reivindicar sus decisiones y destacar lo que estas revelan sobre el sistema, la tenista de Lille ha impulsado un debate crucial sobre el lugar —y la precariedad— de las mujeres en el tenis de élite.