Sullivan, hijo de Patrick Dempsey, debuta en la moda vintage.

Fabienne Ba.
@patrickdempsey / Instagram

A sus 19 años, Sullivan Dempsey acaba de hacer su gran debut en el mundo de la moda. El hijo del actor estadounidense Patrick Dempsey posa para una campaña dedicada a la moda vintage de lujo, que no ha pasado desapercibida en las redes sociales.

Una primera campaña para Morphew World

Sullivan Dempsey ha protagonizado su primera campaña publicitaria para Morphew World, una boutique de reventa especializada en lujo vintage. La marca, consolidada como líder en el sector de la ropa de archivo, ofrece a su clientela prendas diseñadas por los grandes diseñadores del siglo XX, meticulosamente restauradas y reintroducidas en el mercado. Este enfoque se alinea a la perfección con la tendencia actual hacia un lujo más sostenible y centrado en la herencia cultural.

Un vestido de Yves Saint Laurent de los años 80.

Fue en la cuenta de Instagram de Morphew World donde Sullivan hizo su primera aparición pública como modelo. La marca publicó una foto en la que el adolescente posa con un vestido de Yves Saint Laurent de la década de 1980. Esta exposición sitúa inmediatamente a Sullivan dentro de la gran tradición del modelaje de alta costura, bajo la atenta mirada de uno de los archivos de moda más prestigiosos del mundo.

Una segunda mirada de Issey Miyake

Unas semanas después, Morphew World compartió una nueva imagen de Sullivan, esta vez en un escenario completamente diferente. El adolescente aparece con un conjunto totalmente negro de Issey Miyake, también de la década de 1980. El diseñador japonés ve cómo una de sus piezas de archivo vuelve a estar en el punto de mira con una perspectiva renovada. Es una muestra de la versatilidad estilística de Sullivan, capaz de encarnar tanto la alta costura glamurosa parisina como el minimalismo intelectual japonés.

Un paso simbólico tras el fin de la escuela secundaria.

El inicio de su carrera como modelo llega un año después de un hito importante en la vida de Sullivan. En mayo de 2025, los gemelos Darby y Sullivan se graduaron de Crossroads School for Arts & Sciences, una prestigiosa institución ubicada en Santa Mónica, California. "¡Estoy muy orgulloso de ustedes, chicos, y emocionado de ver adónde los lleva el próximo capítulo de sus vidas!", escribió Patrick Dempsey en Instagram en aquel entonces.

Con sus dos primeras sesiones fotográficas para una marca de lujo vintage, Sullivan Dempsey ha irrumpido con fuerza en el mundo de la moda. A sus 19 años, sigue un camino que combina raíces familiares con una marcada vocación personal, eligiendo el ámbito de la alta costura tradicional para su debut.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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