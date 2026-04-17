La mejor amiga de Kylie Jenner está reviviendo la tendencia de los crop tops con una versión vintage.

Bajo el sol californiano, Anastasia Karanikolaou está en boca de todos. La influencer, amiga íntima de Kylie Jenner, cautivó recientemente a sus seguidores con un atuendo que reinventa el clásico crop top con un toque retro.

Un estilo vintage que está triunfando en las redes sociales.

En Instagram, Anastasia Karanikolaou luce un top corto blanco con un diseño inspirado en la estética vintage estadounidense. El top minimalista presenta una reinterpretación divertida de un logotipo icónico, que evoca el estilo desenfadado y rebelde de los 90. Combinado con una falda negra y algunos accesorios discretos, este look es una oda a la elegancia sencilla y la confianza.

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Detalles de estilo: minimalismo y asertividad

Para esta salida soleada, la joven optó claramente por un look natural y sofisticado. Su cabello, ligeramente peinado hacia atrás en la parte delantera, enmarcaba delicadamente su rostro, mientras que suaves rizos caían libremente en la parte posterior, aportando movimiento y un toque de estilo relajado. Las gafas de sol, colocadas sobre su cabeza a modo de diadema, reforzaban este look práctico y a la vez moderno.

En cuanto a los accesorios, no dejó nada al azar: pulseras de plata que reflejaban la luz, collares superpuestos que jugaban con longitudes y texturas, y joyas llamativas que añadían un toque atrevido al conjunto. La armonía entre la sencillez y los detalles intrincados creó un look veraniego, elegante y natural a la vez, perfecto para el luminoso día.

Con este look, Anastasia Karanikolaou reafirma su posición como referente de la moda. Al revivir el crop top vintage, encarna esta tendencia donde el estilo retro se fusiona con la confianza moderna. Su reciente aparición en el festival de Coachella, junto a Kylie Jenner, no ha hecho más que consolidar su imagen como un ícono emergente de la nueva generación de la moda.