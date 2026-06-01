"Estás radiante": Natalie Portman comparte un vistazo de sus vacaciones junto al mar.

Julia P.
@natalieportman / Instagram

La actriz, productora y directora israelí-estadounidense Natalie Portman compartió con sus seguidores un vistazo de sus vacaciones. A través de una serie de fotos publicadas en su cuenta de Instagram, mostró momentos sencillos y soleados entre el mar, los animales y el arte contemporáneo. En los comentarios, muchos usuarios elogiaron su naturalidad, resumida en un mensaje recurrente: "Estás radiante".

Una selfie veraniega junto al mar

La foto de apertura marca la pauta. Frente a un mar azul profundo, Natalie Portman posa para una selfie, luciendo un gran sombrero de paja adornado con un ancho lazo negro. Unas grandes gafas de sol redondas y un cutis (casi) sin maquillaje completan este look relajado y veraniego. Una imagen serena y soleada que cautivó de inmediato a sus seguidores.

Entre sus perros y el arte contemporáneo

A lo largo del vídeo, Natalie Portman combina momentos personales con referencias culturales. Entre ellas, dos grandes perros blancos, fotografiados de cerca, nariz con nariz, para un toque tierno y espontáneo. Más adelante, Portman comparte una foto de una pintura de Adrian Ghenie, expuesta en la galería Thaddaeus Ropac del barrio parisino de Le Marais. El artista rumano presentó allí hasta el 30 de mayo su exposición «Campagna romana», una colección de pinturas y dibujos recientes inspirados en la historia del arte. Este detalle subraya el conocido interés de Portman por la cultura.

Un interludio sencillo y luminoso

Lejos de la alfombra roja, esta publicación muestra otra faceta de Natalie Portman: la de una vida cotidiana tranquila, llena de paseos por la orilla del mar, momentos íntimos con sus mascotas y visitas a galerías de arte. Todo ello se presenta con una estética minimalista, dominada por tonos naturales: paja, blanco y azul marino. Esta sencillez deliberada contrasta notablemente con la imagen más formal que suele asociarse a los eventos oficiales.

Con este álbum de vacaciones, Natalie Portman cultiva una presencia discreta pero radiante en las redes sociales. Entre el mar, los animales y el arte contemporáneo, comparte un sincero respiro veraniego que sin duda ha conectado con su público.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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