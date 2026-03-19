Con un vestido minimalista, Zendaya realza su figura en la alfombra roja.

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

Con un vestido blanco minimalista, la actriz y productora estadounidense Zendaya realzó su figura en el estreno de la película "The Drama" en Los Ángeles, reciclando brillantemente una prenda icónica de 2015.

Un regreso magistral a los archivos.

El 17 de marzo de 2026, Zendaya desfiló en el DGA Theater Complex con el vestido de seda color marfil que ya había lucido en su debut en los Óscar de 2015. Esta elección de "algo viejo" formaba parte de una gira de prensa con temática nupcial, un guiño a su película. El vestido, con su corpiño ajustado y mangas de gasa fluidas que formaban una cola velada, realzaba su figura con una pureza arquitectónica excepcional.

El arte del reciclaje elegante

Junto a su estilista Law Roach, Zendaya es una experta en reinventar su propio estilo: este vestido de Vivienne Westwood, que lució hace 11 años con el pelo largo, regresa hoy con un sofisticado corte bob pixie. Solo unos pendientes largos de diamantes y una alianza (similar a un anillo de boda) completaban este look minimalista. El impecable conjunto blanco causó furor en las redes sociales: "¡Las verdaderas reinas reciclan sus archivos!".

Un concepto "nupcial" coherente

Su gira promocional de "The Drama" juega con la carta de la boda: cada aparición cuenta "algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo triste", mezclando moda, trama de la película y chismes sentimentales.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse en perfecta armonía.

El coprotagonista de Zendaya en esta comedia romántica oscura, el actor, modelo y músico británico Robert Pattinson, brilló junto a la cantautora, actriz y modelo británica Suki Waterhouse y su conjunto de retazos de Harris Reed. Este elegante cuarteto transformó la velada en un desfile de moda conceptual, confirmando a Zendaya como la reina de la alfombra roja.

En resumen, Zendaya eleva el reciclaje creativo a la categoría de arte con este diseño minimalista de Vivienne Westwood, demostrando que una silueta realzada por la historia de la moda vale más que cualquier compra nueva. Un momento icónico que fusiona herencia personal, narrativa cinematográfica y rumores de boda con una elegancia inigualable.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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