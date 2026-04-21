La actriz Emily Blunt deslumbra con un vestido escultural adornado con 400 perlas.

Fabienne Ba.
Emily Blunt dans « Le Diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

La actriz británico-estadounidense Emily Blunt causó una gran impresión recientemente en el estreno neoyorquino de "El diablo viste de Prada 2". Presente en el Lincoln Center, ofreció una aparición teatral a la par que sofisticada, confirmando su estatus como uno de los principales iconos de estilo en la alfombra roja internacional.

Un vestido de alta costura con una confección excepcional.

Para este evento, Emily Blunt lució una creación de Schiaparelli de la colección de Alta Costura Primavera/Verano 2026. Este vestido escultural, compuesto por múltiples capas de tul color marfil, se distinguió por su confección vaporosa y voluminosa. Según la casa de modas, la pieza requirió casi 4000 horas de trabajo, además de miles de plumas de seda, que realzaron su apariencia espectacular y casi etérea.

400 perlas para un brillo único, como el de una joya.

Fueron las joyas las que realmente captaron la atención de todos. La actriz lució creaciones de Mikimoto de la colección "Les Pétales Place Vendôme Rosés". Inspiradas en el delicado movimiento de los pétalos de rosa, estas piezas combinaban oro rosa, diamantes y perlas cultivadas Akoya. En total, casi 400 perlas conformaban este excepcional conjunto: una gargantilla adornada con decenas de perlas, acompañada de pulseras y pendientes a juego, creando una armonía luminosa y preciosa.

Una fuerte tendencia en torno a la perla reinventada

La selección de estas piezas ilustra una marcada tendencia: el resurgimiento de la perla en una versión contemporánea. Lejos de su imagen clásica, se reinventa hoy a través de diseños modernos y audaces, impulsados por icónicas casas de joyería. Combinada con un vestido tan exquisitamente confeccionado como el de Emily Blunt, esta magistral combinación de perlas y diamantes subraya un sutil equilibrio entre tradición y modernidad.

En resumen, con esta aparición, Emily Blunt demuestra una vez más su impecable sentido del estilo. Entre espectaculares diseños de alta costura y joyas excepcionales, la actriz crea un look memorable que ilustra a la perfección la evolución de la elegancia contemporánea, donde cada detalle se convierte en una obra de arte en sí misma.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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