"Síndrome de la persona rígida": ¿qué enfermedad padece la cantante Céline Dion?

Léa Michel
@celinedion/Instagram

Tras varios años marcados por problemas de salud, Céline Dion ha anunciado su regreso a los escenarios este otoño. La cantante quebequense ofrecerá una serie de diez conciertos en el Paris La Défense Arena entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre. Este esperado regreso se produce mientras la artista padece el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco común que afecta gravemente la movilidad y la capacidad de actuar en el escenario. El anuncio, realizado el 30 de marzo, día de su cumpleaños, generó gran repercusión mediática y contribuyó a concienciar sobre esta enfermedad aún relativamente desconocida.

Una enfermedad neurológica rara

El síndrome de la persona rígida, también conocido como síndrome de Moersch-Woltman, es un trastorno que afecta al sistema nervioso central. Provoca rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos que pueden aparecer de forma impredecible.

Esta afección sigue siendo poco común. Las estimaciones varían, pero se cree que afecta solo a unas pocas personas de entre decenas o cientos de miles. Afecta con mayor frecuencia a las mujeres y suele manifestarse en la edad adulta, generalmente entre los 30 y los 50 años.

El origen del síndrome no se ha identificado por completo. Los investigadores se inclinan por la hipótesis de una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunitario ataca por error ciertas células del cuerpo, alterando la función muscular normal.

Síntomas que complican la vida diaria

El síntoma principal es la rigidez muscular progresiva, sobre todo en el tronco y las extremidades. Esta rigidez puede dificultar el movimiento y afectar la independencia.

Los pacientes también pueden experimentar espasmos musculares repentinos y dolorosos. Estas contracciones pueden desencadenarse por diversos factores, como ruidos inesperados, contacto físico o emociones intensas. En los casos más graves, la afección puede limitar significativamente la capacidad para caminar o realizar ciertas tareas cotidianas.

La evolución varía de persona a persona. Algunos pacientes conservan una movilidad relativa, mientras que otros experimentan un empeoramiento progresivo de los síntomas.

Es una enfermedad incurable, pero existen tratamientos para aliviar los síntomas.

No existe cura para el síndrome de la persona rígida. Sin embargo, un tratamiento adecuado puede reducir la gravedad de los síntomas y mejorar la calidad de vida.

El tratamiento suele consistir en medicamentos para reducir los espasmos musculares. Las terapias complementarias, como la fisioterapia o la actividad física adaptada, también pueden ayudar a mantener la movilidad. Un diagnóstico precoz permite un mejor control de la afección y puede limitar su impacto en la vida diaria.

El síndrome de la persona rígida es un trastorno neurológico poco común que puede afectar significativamente la movilidad y la independencia. El anuncio del regreso de Céline Dion a los escenarios en París ha puesto de relieve esta afección aún poco conocida. Si bien no existe cura, una atención adecuada puede controlar mejor los síntomas y preservar la calidad de vida de los pacientes.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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