A sus 48 años, Sandra Hüller apareció con un vestido teatral que cautivó al público en Cannes.

La actriz alemana Sandra Hüller deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2026 (del 12 al 23 de mayo) con un impactante diseño de Chanel para el estreno de "Fatherland". Ya aclamada por su interpretación en la película, ofreció una aparición decididamente teatral.

Una silueta construida como una pintura

Para el esperado estreno de "Fatherland", Sandra Hüller optó por una creación de Chanel diseñada con un fuerte contraste en mente. La parte superior del vestido recordaba a una bola de plumas bicolor, que combinaba blanco y negro y creaba un efecto voluminoso que captaba la atención de inmediato. Debajo del corpiño, el vestido caía en satén negro, cuya fluidez equilibraba el impacto visual de la parte superior. El contraste entre la textura suave y natural de las plumas y el satén liso y luminoso creaba una silueta de dos partes, donde cada elemento complementaba al otro.

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Una apariencia acorde con una carrera exigente.

Esta destacada presencia en Cannes no es casualidad. Sandra Hüller desfiló por la alfombra roja en el estreno de "Fatherland", película por la que ya ha recibido elogios por su interpretación. Este impulso forma parte de una carrera internacional en rápido ascenso.

La actriz también tiene previsto participar en otros tres proyectos cinematográficos en 2027, que están generando un gran interés entre el público y la crítica. Esta apretada agenda sitúa a Sandra Hüller en el centro de las conversaciones entre cinéfilos y otorga a cada una de sus apariciones públicas una importancia especial.

Con su vestido de Chanel que combinaba un corpiño de plumas bicolor con una falda de satén negro, Sandra Hüller transformó su aparición en Cannes para el estreno de "Fatherland" en un momento de moda muy esperado. Con una apretada agenda cinematográfica para 2027, sus próximas apariciones en la alfombra roja prometen ser igual de seguidas de cerca.