En la playa, la modelo Gisele Bündchen comparte un tierno momento con su esposo.

Para celebrar el Día del Padre (domingo 21 de junio), Gisele Bündchen ofreció a sus fans una mirada íntima a su vida familiar. La supermodelo brasileña compartió en Instagram una serie de tiernas fotos tomadas en la playa junto a su esposo, Joaquim Valente, y su pequeño hijo, acompañadas de un emotivo mensaje.

Un emotivo homenaje a su esposo.

En su publicación, Gisele Bündchen rindió un sentido homenaje a su esposo, instructor de Jiu-Jitsu brasileño. «Gracias por ser un ejemplo a seguir y por los valores que encarnas: amor, humildad, integridad, disciplina, bondad y constancia. Eres un modelo a seguir increíble. Todos estamos muy agradecidos y te queremos mucho», escribió. Gisele Bündchen también recordó a su padre, agradeciéndole su «amor y apoyo incondicionales».

Un momento de conexión en la playa.

Las fotos irradian ternura. En una de ellas, la pareja posa en la arena, con un arcoíris de fondo, mientras Gisele Bündchen sostiene a su bebé en un portabebés azul. Para proteger la privacidad de su hijo, ha ocultado cuidadosamente su rostro. Otras imágenes muestran a Joaquim Valente, cariñoso y tierno, compartiendo momentos preciosos con el pequeño, quien ya se está familiarizando, en miniatura, con la pasión familiar por el jiu-jitsu.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gisele Bündchen (@gisele)

Una familia mixta y unida

A lo largo de esta serie de fotografías, Gisele Bündchen también destacó el vínculo entre su esposo y sus dos hijos mayores, Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13, fruto de su relación con su exmarido, Tom Brady. En algunas imágenes, se aprecia la estrecha relación entre Joaquim Valente y los adolescentes, señal de una familia reconstituida claramente unida. Es una armonía que Gisele Bündchen prefiere compartir discretamente en ocasiones. Si bien es una de las modelos más famosas del mundo, ahora cultiva una vida más tranquila, lejos del ajetreo de las pasarelas.

Con esta tierna publicación, Gisele Bündchen celebra el amor y la familia, lejos de los focos. Entre sentidos homenajes y momentos de intimidad compartida, nos ofrece una visión luminosa de su felicidad actual. Como era de esperar, esto conmoverá a sus numerosos fans.