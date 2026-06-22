480.000 perlas y 25.000 plumas: el vestido de novia de Dua Lipa esconde una impresionante cantidad de trabajo.

La cantante y compositora británica Dua Lipa finalmente ha revelado su vestido de novia. Varias semanas después de su boda con el actor británico Callum Turner, compartió las primeras imágenes de una espectacular creación de Chanel Alta Costura, cuya confección duró varios años.

Una boda secreta en Sicilia

Fue en Sicilia, al sur de Italia, donde Dua Lipa celebró su boda con el actor británico Callum Turner. Antes de esta ceremonia italiana, Dua Lipa y Callum Turner se habían casado oficialmente a finales de mayo en una ceremonia civil en un juzgado de Londres. La celebración siciliana, más festiva y rodeada de seres queridos, prolongó estos compromisos administrativos iniciales con un evento más emotivo. Este enfoque gradual permitió a la pareja proteger su privacidad sin dejar de celebrar la ocasión con sus familiares y amigos.

Una revelación muy esperada en Instagram

Fue en su cuenta de Instagram donde Dua Lipa compartió las primeras imágenes oficiales de la ceremonia en Italia. La publicación, con la simple leyenda "Sr. y Sra.", muestra a la cantante del brazo de su ahora esposo en un entorno elegante y luminoso. Esta publicación oficial generó de inmediato una oleada de reacciones en las redes sociales, sobre todo por el espectacular vestido que Dua Lipa eligió para ese día.

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Una creación de Chanel Haute Couture diseñada por Matthieu Blazy

El vestido que lució Dua Lipa en la ceremonia siciliana es una creación de Chanel Alta Costura. Más precisamente, se trata del primer vestido de novia de Alta Costura diseñado por Matthieu Blazy, actual director artístico de la casa de moda francesa, para una amiga de Chanel. Este es un acontecimiento particularmente simbólico tanto para la casa como para el diseñador franco-belga, quien se ha distinguido por este proyecto excepcionalmente ambicioso. El vestido requirió varios años de trabajo, en un proceso creativo que se extendió más que la mayoría de los vestidos más célebres de la historia reciente de la alta costura.

Una silueta con escote halter

En cuanto al corte, el vestido presenta una silueta halter con una espalda descubierta particularmente llamativa. El diseño es sobrio en sus líneas y espectacular en su efecto, enfatizando el largo, la caída de la tela y la delicadeza de los detalles en lugar de una confección excesivamente estructurada. Esta elegancia refinada permite que los bordados y adornos sean los protagonistas, conformando la verdadera esencia de la prenda. Este enfoque es típico de la alta costura contemporánea: favorecer la pureza de la silueta para realzar la exquisita sofisticación de la ornamentación.

480.000 cuentas bordadas completamente a mano.

El primer detalle que cautiva de este vestido reside en su bordado. La prenda está adornada con 480.000 perlas, bordadas completamente a mano por Atelier Montex, una de las prestigiosas casas artesanales que trabajan exclusivamente para Chanel. Esta cantidad fenomenal de perlas, dispuestas en capas a lo largo de toda la prenda, le confiere al vestido un brillo único bajo la luz. Este trabajo exige una pericia excepcional y una paciencia extraordinaria, lo que ilustra la verdadera naturaleza artesanal de la alta costura. Este enfoque se sitúa a años luz de la producción en masa, resaltando lo que distingue este nivel de creación del resto de la industria de la moda.

25.000 plumas firmadas por Lemarié

Otro proeza técnica del vestido reside en su trabajo con plumas. A lo largo de toda la prenda, incluyendo la cola, Lemarié, otro prestigioso taller que trabaja para Chanel, colocó individualmente 25.000 delicadas plumas. Esta profusión de plumas confiere al vestido un movimiento y una ligereza característicos, transformando cada paso de la novia en un momento visual impactante. Lemarié, fundada en 1880 y adquirida por Chanel en 1996, es reconocida mundialmente por su maestría en el trabajo con plumas. Esta singular técnica se conserva hoy en día gracias a las casas de alta costura que garantizan su transmisión.

1.155 horas de bordado en Lesage

A este trabajo se suma la contribución de Maison Lesage, otro nombre destacado en la industria, que dedicó 1155 horas de bordado a la creación de joyas trampantojo integradas directamente en el vestido. Este enfoque lleva la ornamentación al extremo: la creación de joyas que no se colocan simplemente sobre el vestido, sino que se bordan directamente sobre la tela. Esta innovación técnica ilustra la creatividad de Matthieu Blazy y su equipo, transformando el vestido en una auténtica obra de arte textil. La enorme cantidad de horas y la meticulosidad empleada explican por qué la pieza requirió varios años de trabajo.

Un velo de tul de seis metros

Además del vestido, Dua Lipa lució un espectacular velo de tul. De seis metros de largo, este velo también estaba bordado a mano con perlas y plumas a juego con la pieza principal. Este detalle realzó el vestido con otro elemento de alta costura, creando una perfecta armonía visual. Para el calzado, Dua Lipa recurrió a la casa Massaro, que le diseñó a medida un par de zapatos de tacón blancos de satén. Un look de alta costura completo, personalizado hasta el más mínimo detalle, a la altura de la ocasión.

Varios conjuntos llamativos para este fin de semana de bodas.

El vestido de Chanel no fue la única prenda llamativa que lució Dua Lipa durante el fin de semana de su boda. Para la ceremonia civil en Londres a finales de mayo, optó por un traje de falda blanco de estilo retro de Schiaparelli, complementado con un sombrero de ala ancha, inspirado directamente en el icónico atuendo nupcial de Bianca Jagger.

Al llegar a Sicilia, también destacó con un vestido largo blanco sin espalda y con falda de plumas de Bottega Veneta; un atuendo que, en retrospectiva, parecía presagiar sutilmente el estilo de su vestido principal. Finalmente, tras la ceremonia, se vio a la cantante con un vestido blanco de encaje de Chloé en un brunch posterior a la boda.

Con sus 480.000 perlas, 25.000 plumas, 1.155 horas de bordado y varios años de trabajo, el vestido de novia de alta costura de Chanel que lució Dua Lipa ya se ha consolidado como uno de los vestidos nupciales más icónicos de la década. Demuestra que detrás de cada gran vestido de novia hay cientos de manos, miles de horas de trabajo y toda una historia de artesanía que merece ser preservada.