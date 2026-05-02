La modelo Kaia Gerber revive el blazer de cuero con un detalle inesperado.

Fabienne Ba.
@kaiagerber / Instagram

Pensábamos que la chaqueta de cuero ya se había visto de todas las maneras posibles. Sin embargo, la modelo y actriz estadounidense Kaia Gerber le dio un nuevo aire al combinarla con un sencillo bralette de encaje negro. Una combinación que rápidamente acaparó todas las miradas.

Fotos tomadas por su peluquero.

La estilista de Kaia Gerber, Kiley Fitzgerald, publicó las fotos en Instagram con el sencillo mensaje "Kaia 🖤" . Las imágenes, tomadas fuera de cualquier contexto promocional oficial, en un ambiente relajado de rodaje, les otorgan una autenticidad inmediata. En las fotos, la modelo y actriz estadounidense luce un look monocromático negro compuesto por un blazer de cuero superpuesto y encaje.

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Un blazer de cuero y encaje: una combinación inesperada.

Kaia Gerber lució un blazer corto de cuero con solapas festoneadas, sobre un delicado bralette de encaje negro, que combinó con unos vaqueros anchos a juego. El conjunto, completamente monocromático, jugaba con el equilibrio entre lo vanguardista y lo romántico: el cuero aportaba estructura y fuerza, mientras que el encaje añadía ligereza. Un pequeño colgante dorado en forma de corazón completaba discretamente el look.

Kiley Fitzgerald peinó a Kaia Gerber con un voluminoso secado con raya lateral, mientras que la maquilladora Shelby Smith creó una tez luminosa, sombras de ojos claras, máscara de pestañas, colorete y labios color malva. El maquillaje nunca compitió con el atuendo, permitiendo que el contraste entre el cuero y el encaje fuera el protagonista.

Una mirada a los entresijos de la promoción de “Madre María”.

Estas fotos se publicaron mientras Kaia Gerber se preparaba para el estreno de su película "Mother Mary", un thriller psicológico en el que comparte cartel con la actriz estadounidense Anne Hathaway, la actriz británica Michaela Coel y la actriz estadounidense Hunter Schafer. Este contexto le da a la imagen una dimensión adicional: entre dos proyectos importantes, una sesión de fotos espontánea capturada por un colaborador cercano.

En resumen, Kaia Gerber no necesitó una alfombra roja para crear uno de sus looks más comentados del mes. El blazer de cuero cobra nueva vida aquí: no solo define la silueta, sino que también crea un diálogo con las prendas que lleva encima. Y ese diálogo es, sin duda, un éxito rotundo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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