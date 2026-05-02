La actriz Brooke Shields y su hija adoptan el mismo look y causan sensación.

La actriz y modelo estadounidense Brooke Shields y su hija Rowan, al parecer, no necesitan un estilista en común para formar un dúo de moda memorable. A finales de abril de 2026, las dos mujeres fueron fotografiadas con vestidos negros idénticos en las calles de Nueva York, y su asombroso parecido se viralizó de inmediato.

El rodaje tuvo lugar en las calles de Manhattan.

Fue durante el rodaje de la serie "Next Gen NYC" que Brooke Shields y su hija de 22 años, Rowan Henchy, fueron fotografiadas en las calles de Nueva York, ambas luciendo vestidos negros sin mangas. La serie sigue a un grupo de jóvenes herederos neoyorquinos, muchos de ellos hijos de estrellas de "Real Housewives" (un programa de telerrealidad estadounidense). Se espera que Brooke Shields aparezca junto a la personalidad televisiva estadounidense Teresa Giudice, la actriz y presentadora Kandi Burruss, y la personalidad televisiva y empresaria estadounidense Meredith Marks en una escena de cena con sus hijas, uno de los crossovers más esperados de la franquicia.

Dos vestidos negros, dos estilos

Las dos mujeres —Brooke Shields y su hija Rowan— lucieron la misma prenda básica, el vestidito negro sin mangas, pero cada una con su propio estilo. El vestido de Rowan le llegaba hasta los tobillos con un volante y numerosos remaches plateados, complementado con una pulsera dorada, un reloj a juego y zapatos de tacón de charol. Brooke Shields optó por un vestido de cuero de corte recto, combinado con mules de ante. Mismo ADN, personalidades distintas: una dinámica que ilustra a la perfección su estrecha relación.

El parecido que está causando revuelo

Lo que acaparó tanta atención como los atuendos fue el asombroso parecido entre madre e hija. Misma figura, misma forma de moverse; las fotos circularon de inmediato con el mismo comentario: "Es difícil distinguirlas a primera vista". Ambas mujeres también comparten tatuajes idénticos: una mariquita, una referencia al apodo de infancia de Rowan, "Little Bug", y la frase "and to a party" (y a una fiesta) tatuada en sus antebrazos. Una conexión que, sin duda, va mucho más allá de la ropa.

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Rowan Henchy, del campus a la "Nueva Generación NYC"

Graduada en periodismo televisivo por la Universidad Wake Forest el pasado mes de mayo, Rowan cuenta con 108.000 seguidores en TikTok y ya ha desfilado por varias alfombras rojas junto a su madre, incluyendo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca de 2022 y los Premios Mujeres del Año. También ha hablado públicamente sobre su experiencia con la diabetes tipo 1, utilizando su plataforma para promover la salud. Su participación en la serie "Next Gen NYC" marca un nuevo hito en su creciente visibilidad.

Brooke Shields, un ícono intergeneracional

Brooke Shields sigue acaparando la atención mediática con una gracia natural. Exmusa de Calvin Klein, actriz, escritora y ahora productora, acompaña el debut televisivo de su hija con la misma desenfado que muestra en sus propios atuendos. Este dúo coordinado de madre e hija paseando por las calles de Nueva York resume a la perfección lo que ella representa: una transmisión de valores natural, espontánea y con mucho estilo.

Dos vestiditos negros, un parecido asombroso y una complicidad evidente: Brooke Shields y Rowan Henchy han creado así uno de los looks madre-hija más memorables de abril de 2026. Y tenemos la sensación de que esto es solo el principio.