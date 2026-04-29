"Magnífica": La actriz Elizabeth Hurley recupera el estilo hippie chic.

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley nunca había asistido al festival de música Stagecoach. En su primera vez, causó una gran impresión, con una naturalidad y espontaneidad asombrosas. Su look alegre y de estilo hippie fue todo un éxito.

Elizabeth Hurley es una maestra del "western bohemio".

Ella documentó su primera experiencia en el festival Stagecoach en Instagram, donde compartió momentos entrañables con su pareja, Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley estuvo allí para apoyarlo durante su interpretación del sencillo "On Our Way Along", que cantó a trío con sus hijos, Noah y Braison Cyrus. En la descripción de su publicación escribió con entusiasmo: "¡Yeehaaaaaw! ¡Me encantó mi primer Stagecoach!".

Llevaba una blusa blanca de encaje con una chaqueta de ante color camel con flecos encima, creando un conjunto con una estética bohemia y western. Unos vaqueros ajustados de pierna recta completaban la parte inferior del look. Un bolso bandolera de cuero marrón, un collar con colgante y las omnipresentes gafas de sol extragrandes remataban un estilo a la vez sofisticado y desenfadado. Elizabeth Hurley lució el pelo suelto para completar este estilo western elegante y natural.

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Una estética hippie-chic sutilmente controlada.

Este look ilustra a la perfección lo que los diseñadores llaman "vestimenta festivalera": prendas que parecen naturales y espontáneas, pero que en realidad están perfectamente combinadas. Encaje, flecos de ante, denim crudo: tres elementos característicos del estilo hippie chic de los 70 reinterpretados con la elegancia discreta de una mujer con estilo.

Una reacción unánime: "magnífico".

Los comentarios en la publicación de Elizabeth Hurley en Instagram fueron abrumadoramente positivos. "Preciosa", "Estás absolutamente hermosa", " Reina" : sus 3,7 millones de seguidores elogiaron su look tanto como los momentos compartidos con Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley confirma lo que sus fans ya sabían: no necesita una alfombra roja para acaparar todas las miradas.

Un top de encaje, una chaqueta con flecos y vaqueros: Elizabeth Hurley demostró en el festival de música Stagecoach que un look festivalero puede ser a la vez sencillo y perfectamente combinado. El estilo hippie chic no ha muerto; solo estaba esperando a la persona adecuada para lucirlo.